Öğrencilere vergisiz telefon ne zaman verilecek? KDV ve ÖTV'siz telefon ve bilgisayar için son gelişmeler

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Öğrencilere vergisiz telefon için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli bir açıklama geldi. 7 Ağustos Pazartesi günü yapılan Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, "Seçim beyannamesinde gençlere verdiğimiz sözleri adım adım hayata geçireceğiz." dedi. Peki, öğrenciye vergisiz cep telefonu ne zaman başlayacak, şartları neler olacak? İşte, o konu hakkında bilgiler.

ÖĞRENCİLERE vergisiz telefon KAMPANYASI BAŞLADI MI, NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

7 Ağustos Pazartesi günü yapılan Kabine Toplatısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, "seçim beyannamesinde gençlere verdiğimiz sözleri adım adım hayata geçireceğiz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan 14 Mayıs seçimleri öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti seçim beyannamesini açıklamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada “Gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacağız, ayrıca aylık 10 GB ücretsiz internet vereceğiz.” ifadelerini kullanmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında, “Cep telefonu, bedava internet, gençlik bankası ile ilgili Mehmet Bey (Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek) çalışıyor. Gençlere verdiğimiz sözleri tutacağız” demişti.

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ÖĞRENCİLERE VERGİSİZ CEP TELEFONU ŞARTLARI NELER OLACAK?

Cep telefonunda vergi muafiyetinden üniversite öğrencileri yararlanacak. Düzenleme bir defaya mahsus olarak gerçekleştirilecek. Üniversitelerin önlisans ve lisans bölümlerinde eğitim alan öğrenciler vergisiz cep telefonundan yararlanabilecek.