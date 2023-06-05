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Numan Kurtulmuş kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş'un hayatı ve biyografisi

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#Numan Kurtulmuş Kimdir#AK Parti#TBMM
Numan Kurtulmuş kimdir, kaç yaşında, nereli İşte İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuşun hayatı ve biyografisi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 05, 2023 22:32

İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş'un biyografisi, yeni kabinenin belli olmasıyla gündeme geldi. Son dakika haberine göre AK Parti Grubu, TBMM Başkanlığı'na aday olarak, İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş'u gösterdi. 25 ve 26. Dönemde Ordu Milletvekili seçilen Kurtulmuş, 62, 63 ve 64. hükümetlerinde başbakan yardımcısı olarak görev aldı. Ordu doğumlu olan Numan Kurtulmuş, 2004 yılında profesör unvanını aldı. Peki, Numan Kurtulmuş kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş'un hayatı ve biyografisi hakkında ayrıntılı bilgiler...

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Numan Kurtulmuş kimdir? sorusu gündemde yer almaya devam ediyor. 62, 63 ve 64. Hükûmetlerde Başbakan Yardımcısı olan görev alan Kurtulmuş, Kültür ve Turizm Bakanı olarak da görev yaptı. ABD'de Cornell Üniversitesi New York State School of Industrial & Labor Relations'ta misafir öğretim üyesi olarak bulunan Numan Kurtulmuş evli ve 3 çocuk babasıdır. İşte, Numan Kurtulmuş'un hayatı hakkında detaylar.

Numan Kurtulmuş kimdir?

Numan Kurtulmuş Ordu Ünye'de 1959'da doğdu. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesini bitirdi. Aynı üniversitede yüksek lisans yaptı. ABD'de Temple Üniversitesi School of Business & Management'ta lisansüstü çalışmalarına devam etti. ABD'de Cornell Üniversitesi New York State School of Industrial & Labor Relations'ta misafir öğretim üyesi olarak bulundu ve doktorasını tamamladı. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinde doçent oldu. 2004 yılında profesör unvanını aldı.

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25 ve 26. Dönemde Ordu Milletvekili seçildi. 62, 63 ve 64. Hükûmetlerde Başbakan Yardımcısı olarak görev aldı. 65. Hükûmette Başbakan Yardımcısı olarak görev yaptı. Kültür ve Turizm Bakanı olarak görev aldı.

İngilizce bilen Kurtulmuş, evli ve 3 çocuk babasıdır.

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