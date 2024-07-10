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Numan Hatipoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında? Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu hangi illerde görev yaptı?

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Numan Hatipoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu hangi illerde görev yaptı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 10, 2024 13:35

Numan Hatipoğlu kimdir sorusu, hayatı ve biyografisi hakkında bilgi edinmek isteyen pek çok kişi tarafından merak ediliyor. 1969 yılında Ordu'nun Korgan ilçesinde doğan Hatipoğlu, kariyerine kaymakam olarak başladı ve çeşitli illerde görev yaptı. Gazi Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun olan Hatipoğlu, yüksek lisansını aynı üniversitede tamamladı. Şu anda Elazığ Valisi olarak görev yapmaktadır. Peki, Numan Hatipoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, o isim hakkında detaylı biyografi bilgileri.

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Numan Hatipoğlu, devlet adamı ve mülki idare amiri olarak Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde görev yapmıştır. 1994 yılında başladığı kariyerinde birçok ilde kaymakam ve vali olarak görev almıştır. Peki, Numan Hatipoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, o isim hakkında detaylı biyografi bilgileri.

NUMAN HATİPOĞLU KİMDİR?

1969 Ordu Korgan doğumludur. 

İlk ve orta öğrenimini Korgan' da tamamlamıştır. 1990-1991 öğretim yılında Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu.

1994 yılında Nevşehir Kaymakam Adayı olarak memuriyete başladı.

1996 yılında Tokat'ın Reşadiye ilçesinde Kaymakam Vekilliği yaptı. 

Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset ve Sosyal Bilimler Ana Bilim Dalında Yüksek Lisansını 'Yerel Yönetim Yasalarında Yapılan Değişikliklerin Türkiye'nin Demokratikleşmesi Süreci Açısından İncelenmesi' tezi ile tamamlamıştır. 

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NUMAN HATİPOĞLU HANGİ İLLERDE GÖREV YAPTI?

Kaymakamlık Kursu sonrası sırası ile aşağıdaki yerlerde çalıştı; 

1- Gaziantep Yavuzeli (16/06/1997 - 31/08/1999) 
2- Diyarbakır Çüngüş (10/09/1999 - 17/10/2001) 
3- Adıyaman Gölbaşı (25/10/2001 - 28/09/2004) 
4- Düzce Çilimli (04/10/2004 - 15/10/2005) 
5- Denizli Acıpayam (18/10/2005 -15/08/2009) 
6- Kütahya Tavşanlı (21/08/2009 - 11/12/2016) 
7- Trabzon Ortahisar (12/12/2016 - 14/09/2018)

8- Kırklareli Vali Yardımcısı (28/09/2018 - 28/12/2018)

9- İstanbul Gaziosmanpaşa (28/12/2018 - 16/05/2022)

İstanbul Gaziosmanpaşa Kaymakamı iken 12.05.2022 tarihli ve 2022/209 sayılı Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile Tokat Valiliğine atanmıştır. Şu an ise Elazığ Valisi olarak görev yapmaktadır.

Numan Hatipoğlu, Rehber Öğretmen olan Ayfer Hatipoğlu ile evli olup, Alperen ve İdris Eren isimli iki oğlu bulunmaktadır.

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