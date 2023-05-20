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NOTAM nedir, ne demek?

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NOTAM nedir, ne demek
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 20, 2023 12:37

"Notam" kelimesi, havacılık terimlerinden biridir ve "Notice to Airmen" (Havayollarına Duyuru) kavramının kısaltmasıdır. NOTAM'lar, havacılık otoriteleri tarafından havacılık topluluğuna önemli bilgilerin iletilmesi için kullanılan yazılı duyurulardır. Peki, NOTAM nedir ve ne zaman iletilir? İşte, NOTAM hakkında merak edilen bazı bilgiler

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NOTAM'lar, pilotlar, hava trafik kontrolörleri ve diğer havacılık personeli için önemli bilgileri içerir. Bu bilgiler, havaalanlarında veya hava sahasında geçici veya kalıcı değişiklikler, tesisat veya havaalanı ekipmanı arızaları, uçuş güvenliğini etkileyen faktörler, havaalanı pistlerindeki kapatmalar, seyrüsefer yardımcı cihazlarının durumu ve diğer havacılık operasyonlarıyla ilgili bilgiler olabilir.

NOTAM NEDEN ÖNEMLİDİR?

NOTAM'lar, ulusal ve uluslararası havacılık otoriteleri tarafından oluşturulur ve yayınlanır. Pilotlar uçuşları öncesinde NOTAM'ları kontrol ederek güncel bilgilere erişebilirler. Bu bilgiler, uçuş planlaması ve uçuş güvenliği açısından önemlidir, çünkü havacılık operasyonları üzerinde etkisi olan değişiklikleri ve riskleri bildirir.

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NOTAM'lar, havacılık topluluğunda haberleşme ve bilgi paylaşımı için kritik bir araçtır ve havacılık güvenliği ve düzeni için önemli bir rol oynar.

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