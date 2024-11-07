Nevzat Bahtiyar kimdir? Narin Güran davasının önemli aktörlerinden Nevzat Bahtiyar'ın biyografisi

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Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde yaşanan Narin Güran cinayeti, kamuoyunun yakından takip ettiği trajik bir olay olarak öne çıkarken, bu dava kapsamında itirafçı olarak ifade veren Nevzat Bahtiyar da gündeme geldi. Diyarbakır’da sıvacılık yapan Bahtiyar, Narin’in kaybolması ve cesedinin bulunması sürecinde verdiği ifadelerle dikkat çekti. Peki, Nevzat Bahtiyar kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, o isim hakkında detaylı biyografi bilgileri.

NEVZAT BAHTİYAR KİMDİR?

Nevzat Bahtiyar, Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde sıva ustası olarak çalışan bir isimdir. Tavşantepe köyünde yaşayan Bahtiyar, 8 yaşındaki Narin Güran’ın kaybolmasıyla gündeme gelmiştir. Bahtiyar, olayla ilgili soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla gözaltına alınmış ve cinayetle ilgili kritik bilgiler vermiştir. İlk başta köydeki arama çalışmalarına gönüllü olarak katılmış gibi görünse de, sonrasında itiraflarda bulunarak kamuoyunun ilgisini çekmiştir.