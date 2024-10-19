Netanyahu öldü mü? Binyamin Netanyahu'nun evi bombalandı mı?

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Netanyahu'nun sözcüsü, Lübnan’dan fırlatılan İHA'ların hedefi arasında Netanyahu'nun evinin de bulunduğunu doğruladı, ancak saldırının doğrudan Netanyahu'ya zarar vermediğini belirtti.

NETANYAHU ÖLDÜ MÜ?

Hizbullah’a ait olduğu iddia edilen İHA, bölgede ciddi bir hasar oluştururken, Netanyahu'nun sağlık durumu hakkında herhangi bir olumsuz bilgi paylaşılmadı.

İsrail hükümeti, bu olayla ilgili basın organlarına yayın yasağı getirerek, saldırıya dair bilginin yayılmasını engellemeye çalıştı. Bu durum, Netanyahu'nun ölüm iddialarının gündeme gelmesine neden oldu.