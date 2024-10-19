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Netanyahu öldü mü? Binyamin Netanyahu'nun evi bombalandı mı?

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#Netanyahu#Netanyahu Öldü#Netanyahu Yaşıyor Mu
Netanyahu öldü mü Binyamin Netanyahunun evi bombalandı mı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 19, 2024 11:43

Netanyahu öldü mü sorusu, son dakika haberleri dolayısıyla merak konusu oldu. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun evi, Lübnan'dan fırlatıldığı iddia edilen bir insansız hava aracı (İHA) tarafından hedef alındı. İsrail hükümeti, saldırıya dair detayları gizli tutmaya çalışarak, basına yayın yasağı getirdi. Ancak saldırının Netanyahu'nun tatil evi olarak bilinen Kayserya'daki bir binaya isabet ettiği bildirildi. Saldırı esnasında herhangi bir siren çalmadığı belirtilirken, İsrail ordusu olayın detaylarını kamuoyuyla paylaşmaktan kaçındı. Peki, Netanyahu öldü mü? Binyamin Netanyahu'nun evi bombalandı mı? İşte, o detaylar

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Netanyahu'nun sözcüsü, Lübnan’dan fırlatılan İHA'ların hedefi arasında Netanyahu'nun evinin de bulunduğunu doğruladı, ancak saldırının doğrudan Netanyahu'ya zarar vermediğini belirtti.

NETANYAHU ÖLDÜ MÜ?

Hizbullah’a ait olduğu iddia edilen İHA, bölgede ciddi bir hasar oluştururken, Netanyahu'nun sağlık durumu hakkında herhangi bir olumsuz bilgi paylaşılmadı. 

İsrail hükümeti, bu olayla ilgili basın organlarına yayın yasağı getirerek, saldırıya dair bilginin yayılmasını engellemeye çalıştı. Bu durum, Netanyahu'nun ölüm iddialarının gündeme gelmesine neden oldu.

 

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