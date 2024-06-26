Nakil Vasıtaları Vergi Dairesi nedir?

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Nakil Vasıtaları Vergi Dairesi, Türkiye'de motorlu taşıtlar için vergi işlemlerini yürüten bir vergi dairesidir. Bu vergi dairesi, motorlu taşıt sahiplerinin ödemesi gereken vergilerle ilgili işlemleri gerçekleştirir. Türkiye'de motorlu taşıtlar için ödenmesi gereken bazı vergiler ve bu vergi dairesinin sorumlulukları şunlardır: