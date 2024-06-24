MYK nedir, ne demek? MYK belgesi nereden ve nasıl alınır?

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Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK), nitelikli işgücü için paydaşlarla birlikte kalite güvencesi uluslararası düzeyde sağlanmış Türkiye Yeterlilik Sistemini işletmek ve geliştirme amacıyla kurulan bir kurumdur. Ancak MYK kısaltması farklı anlamlarda da kullanılabilmektedir.

MYK NEDİR?

"MYK" genellikle "Merkezi Yönetim Kurulu" olarak kullanılır. Bu terim, bir organizasyonun yönetim kuruluna veya merkezi yönetim organına atıfta bulunmak için kullanılabilir. Örneğin, bir siyasi parti veya sendika, MYK olarak adlandırılan bir merkezi yönetim organına sahip olabilir.

MYK, genellikle üyelerin seçildiği veya atanarak belirlendiği bir kuruldur ve organizasyonun stratejik yönetim kararlarını alır. Bununla birlikte, "MYK" terimi, organizasyonlarda kullanılan belirli bir terim değildir ve farklı kuruluşlarda farklı anlamlar taşıyabilir.

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MYK kısaltması zamanda Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından da kullanılmaktadır.

MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ NEDİR?

MYK Mesleki Yeterlilik Belgeleri, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından EN ISO/IEC 17024 Personel Belgelendirme Standardında akredite olmuş ve Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından MYK mevzuatına ve ulusal yeterlilik sistemine uygunluğu onaylanmış Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşlarınca düzenlenir.

Yetki kapsamlarında yer alan ulusal yeterliliklerde tanımlanmış esaslara göre yürütülen teorik ve performans sınavları ve ölçme değerlendirme faaliyetleri sonucunda başarılı olan bireyler için düzenlenen ve bireyin söz konusu ulusal yeterlilikte belirtilen öğrenme kazanımlarına (bilgi, beceri ve yetkinlik) sahip olduğunu gösteren belgelerdir.

MYK Belgesi Nasıl Alınır?