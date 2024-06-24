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MYK nedir, ne demek? MYK belgesi nereden ve nasıl alınır?

Güncelleme Tarihi:

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MYK nedir, ne demek MYK belgesi nereden ve nasıl alınır
Oluşturulma Tarihi: Haziran 24, 2024 14:43

MYK kısaltması, farklı anlamlara sahip olabilen bir terimdir. En yaygın kullanımlarından biri, "Merkezi Yönetim Kurulu" anlamına gelir. Bu terim, özellikle siyasi partiler ve sivil toplum örgütleri gibi kuruluşlarda kullanılır ve kurumun merkezi yönetim organına veya yönetim kuruluna atıfta bulunur. Ancak, "MYK" kısaltması, kullanıldığı bağlama göre farklı anlamlar da taşıyabilir. Mesleki Yeterlilik Kurumu bunlardan birisidir.

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Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK), nitelikli işgücü için paydaşlarla birlikte kalite güvencesi uluslararası düzeyde sağlanmış Türkiye Yeterlilik Sistemini işletmek ve geliştirme amacıyla kurulan bir kurumdur. Ancak MYK kısaltması farklı anlamlarda da kullanılabilmektedir.

MYK NEDİR?

"MYK" genellikle "Merkezi Yönetim Kurulu" olarak kullanılır. Bu terim, bir organizasyonun yönetim kuruluna veya merkezi yönetim organına atıfta bulunmak için kullanılabilir. Örneğin, bir siyasi parti veya sendika, MYK olarak adlandırılan bir merkezi yönetim organına sahip olabilir.

MYK, genellikle üyelerin seçildiği veya atanarak belirlendiği bir kuruldur ve organizasyonun stratejik yönetim kararlarını alır. Bununla birlikte, "MYK" terimi, organizasyonlarda kullanılan belirli bir terim değildir ve farklı kuruluşlarda farklı anlamlar taşıyabilir.

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MYK kısaltması zamanda Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından da kullanılmaktadır.

MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ NEDİR?

MYK Mesleki Yeterlilik Belgeleri, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından EN ISO/IEC 17024 Personel Belgelendirme Standardında akredite olmuş ve Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından MYK mevzuatına ve ulusal yeterlilik sistemine uygunluğu onaylanmış Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşlarınca düzenlenir.

Yetki kapsamlarında yer alan ulusal yeterliliklerde tanımlanmış esaslara göre yürütülen teorik ve performans sınavları ve ölçme değerlendirme faaliyetleri sonucunda başarılı olan bireyler için düzenlenen ve bireyin söz konusu ulusal yeterlilikte belirtilen öğrenme kazanımlarına (bilgi, beceri ve yetkinlik) sahip olduğunu gösteren belgelerdir.

MYK Belgesi Nasıl Alınır?

  1. Mesleğinizi Belirleyin: Öncelikle hangi meslek için MYK belgesi almak istediğinizi belirleyin. MYK belgesi alınabilecek mesleklerin listesi MYK'nın resmi web sitesinde bulunmaktadır.

  2. Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşunu Bulun: MYK tarafından yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşları üzerinden başvuru yapmanız gerekmektedir. Bu kuruluşların listesi de MYK'nın web sitesinde mevcuttur.

  3. Başvuru Yapın: Belirlediğiniz belgelendirme kuruluşuna başvurun. Başvurunuz için gerekli evrakları ve bilgileri sağladığınızdan emin olun.

  4. Teorik ve Pratik Sınavlara Katılın: Başvurunuz onaylandıktan sonra, teorik ve pratik sınavlara girmeniz gerekecektir. Bu sınavlar, mesleki bilgi ve becerilerinizi ölçmek için yapılır.

  5. Sınavları Başarıyla Tamamlayın: Sınavları başarıyla tamamladıktan sonra, belgelendirme kuruluşu tarafından sınav sonuçlarınız değerlendirilir.

  6. MYK Belgesini Alın: Sınavlardan başarılı olursanız, belgelendirme kuruluşu MYK belgenizi düzenler ve size iletir.

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