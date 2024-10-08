Müzakereci polis nedir, ne demek, görevi ne?

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İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil’i vahşice katleden Semih Çelik'in aşağı atladığı anlarda surlarda gözüken 3. kişinin kim olduğu merak edilmişti. Çelik'in kendini aşağıya attığı anlarda surlarda gözüken 3. kişinin müzakereci bir polis olduğu ortaya çıktı.

MÜZAKERECİ POLİS NEDİR, NE DEMEK, GÖREVİ NE?

Müzakereci polis, özellikle kriz durumlarında (rehin alma, intihar girişimleri, toplumsal olaylar vb.) olayları şiddet kullanmadan çözmeyi amaçlayan, müzakere becerilerine sahip uzman polis memurudur. Bu polisler, kriz anlarında sakin ve yapıcı bir iletişim kurarak, karşı tarafı ikna etmeye ve durumu güvenli bir şekilde sonlandırmaya çalışırlar.

Amaç, hem şüphelilerin hem de mağdurların güvenliğini sağlamak ve olayın olumsuz sonuçlanmasını engellemektir. Bu nedenle, müzakereci polisler genellikle psikoloji ve iletişim eğitimi alırlar.