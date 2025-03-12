Murathan Cavcav neden vefat etti? İlhan Cavcav'ın torunu Murathan Cavcav hayatını kaybetti

Haberin Devamı

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Efsane başkanımız İlhan Cavcav'ın torunu, eski başkanımız Murat Cavcav'ın oğlu Murathan Cavcav'ın vefat haberini derin bir üzüntü içerisinde öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum Murathan Cavcav'a Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları ve camiamıza başsağlığı diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

Murathan Cavcav'ın cenazesinin, yarın ikindi vakti kılınacak namazın ardından dedesi İlhan Cavcav'ın kabrinin bulunduğu Cebeci Asri Mezarlığı'nda defnedileceği öğrenildi.

MURATHAN CAVCAV NEDEN ÖLDÜ?

Murathan Cavcav'ın ölüm nedeni hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.