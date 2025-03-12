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Murathan Cavcav neden vefat etti? İlhan Cavcav'ın torunu Murathan Cavcav hayatını kaybetti

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#Murathan Cavcav#İlhan Cavcav#Gençlerbirliği
Murathan Cavcav neden vefat etti İlhan Cavcavın torunu Murathan Cavcav hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Mart 12, 2025 09:55

Murathan Cavcav 29 yaşında hayatını kaybetti. Gençlerbirliği Kulübünün eski başkanlarından İlhan Cavcan’ın torunu Murathan Cavcav'ın vefat haberi, önceki akşam Gençlerbirliği Spor Kulübünün resmi hesapları üzerinden duyuruldu. Peki, İlhan Cavcav'ın torunu Murathan Cavcav neden vefat etti? İşte, bazı detaylar

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Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Efsane başkanımız İlhan Cavcav'ın torunu, eski başkanımız Murat Cavcav'ın oğlu Murathan Cavcav'ın vefat haberini derin bir üzüntü içerisinde öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum Murathan Cavcav'a Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları ve camiamıza başsağlığı diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

Murathan Cavcav'ın cenazesinin, yarın ikindi vakti kılınacak namazın ardından dedesi İlhan Cavcav'ın kabrinin bulunduğu Cebeci Asri Mezarlığı'nda defnedileceği öğrenildi.

MURATHAN CAVCAV NEDEN ÖLDÜ?

Murathan Cavcav'ın ölüm nedeni hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.

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#Murathan Cavcav#İlhan Cavcav#Gençlerbirliği

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