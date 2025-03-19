Murat İlbak kimdir, nereli, kaç yaşında? Murat İlbak ne iş yapıyor?

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Murat İlbak, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezuniyetinin ardından StröerGroup'ta iş hayatına atıldı. 2000 yılında Ströer Kentvizyon şirketinde Genel Müdür Yardımcılığı görevine getirilen İlbak, 2006 yılında CEO olarak şirketin yönetimini üstlendi. Halen pek çok şirkette yönetim kurulu üyeliği yapmaktadır. Peki, Murat İlbak kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, o isim hakkında detaylı biyografi bilgileri.

MURAT İLBAK KİMDİR?



Murat İlbak, 1975 yılında İstanbul’da doğmuştur. Eğitim hayatını İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde tamamladıktan sonra iş dünyasında kariyerine atılmıştır. İlk olarak StröerGroup’ta çalışmaya başlayan İlbak, 2000 yılında Ströer Kentvizyon şirketine Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmış ve ardından 2006 yılında CEO görevine gelmiştir. Bugüne kadar iş dünyasında çeşitli sektörlerde önemli roller üstlenmiş olan İlbak, halen pek çok şirkette yönetim kurulu üyeliği yapmaktadır.

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MURAT İLBAK KARİYERİ



Murat İlbak, kariyerine 1998 yılında StröerGroup’ta başlamış, 2000 yılında Ströer Kentvizyon şirketinde Genel Müdür Yardımcılığı pozisyonuna getirilmiştir. 2006 yılında ise şirketin CEO’su olmuştur. İlbak, liderlik yaptığı dönemde Ströer Kentvizyon’un büyümesine önemli katkılar sağlamıştır. Şu anda İlbak, Ströer Kentvizyon’daki Yönetim Kurulu Üyeliği görevini sürdürmektedir. Ayrıca, farklı sektörlerdeki pek çok şirketin yönetim kurulu üyeliği görevini üstlenmektedir.

İlbak’ın yönetim kurulu üyeliğini yaptığı bazı şirketler ise şunlardır:

İlbak Holding, Büyük Baskı Merkezi, People Communication, United People, Portline Medya Pazarlama, Outbox Medya Pazarlama, Asya Maden, MLYapı, Fokus İnşaat&Turizm, İlbak Madencilik, Galatasaray Mağazacılık ve Sportif AŞ.

Murat İlbak, evli ve 2 çocuk babasıdır.