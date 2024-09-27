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Münevver Karabulut kimdir, nasıl ve kaç yılında öldü?

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Münevver Karabulut kimdir, nasıl ve kaç yılında öldü
Oluşturulma Tarihi: Eylül 27, 2024 08:15

Münevver Karabulut kimdir sorusu, hayatı ve trajik ölümü ile ilgili bilgi almak isteyen pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Münevver Karabulut'un genç yaşta vahşice öldürülmesi, Türkiye'de geniş yankı uyandırmış ve kamuoyu tarafından uzun süre konuşulmuştu. Cinayeti işleyen Cem Garipoğlu’nun yargılanma süreci ve sonrasında yaşanan olaylar da medyada geniş yer buldu. Peki, Münevver Karabulut kimdir, nereli, kaç yaşında vefat etti? İşte, o isim hakkında detaylı biyografi bilgileri.

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Münevver Karabulut, Türkiye'yi sarsan cinayet ile tanınan genç bir lise öğrencisiydi. 3 Mart 2009'da İstanbul'da vahşice öldürülen Karabulut'un cesedi bir çöp konteynerinde bulunmuştu. Cinayeti işleyen Cem Garipoğlu, kısa süre içerisinde yakalanmış ve cezaevine gönderilmişti. Peki, Münevver Karabulut kimdir, nereli, kaç yaşında vefat etti? İşte, Karabulut'un hayatı ve olay hakkında özet bilgiler.

MÜNEVVER KARABULUT KİMDİR?

Münevver Karabulut, 7 Mart 1991 tarihinde İstanbul’da doğdu. Aslen Bolulu bir ailenin kızı olan Karabulut, Beşiktaş Bingül Erdem Anadolu Lisesi’nde eğitim alıyordu. Üniversiteye hazırlanan Karabulut’un hayatı, 17 yaşında İstanbul’da vahşice son buldu. Cesedi, 3 Mart 2009'da parçalanmış halde bir çöp konteynerinde bulundu.

Münevver Karabulut, lise son sınıf öğrencisiydi ve üniversiteye giriş sınavlarına hazırlanıyordu. Genç yaşı ve akademik hedefleri olan Karabulut'un geleceği, yaşadığı trajik olayla yarım kaldı.

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