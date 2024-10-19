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Muhtarlar Günü ne zaman 2024? 19 Ekim ne günü? Muhtarlar Günü mesajları ve kutlama sözleri

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Muhtarlar Günü ne zaman 2024 19 Ekim ne günü Muhtarlar Günü mesajları ve kutlama sözleri
Oluşturulma Tarihi: Ekim 19, 2024 12:18

Muhtarlar Günü, Türkiye genelinde her yıl kutlanıyor. Muhtarlar Günü kapsamında İçişleri Bakanlığı'nın belirlediği esas ve usuller kapsamında etkinlikler düzenlenecek. Muhtarlar Günü kutlama mesajı günün aranan başlıkları arasında yer alıyor. Peki, Muhtarlar Günü ne zaman 2024? 19 Ekim ne günü? Muhtarlar Günü mesajları ve kutlama sözleri

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19 Ekim Muhtarlar Günü, her yıl olduğu gibi bu yıl da kutlanacak. Yerel demokrasinin en eski örneğini temsil eden muhtarlık müessesesi 1829'dan bu yana faaliyetlerini sürdürüyor. Köy ve mahalle sakinlerinin devlet kurumlarıyla ilişkilerinde aracı bir rol oynayan muhtarlar için, yılda bir gün Muhtarlar Günü olarak kutlanıyor. Peki, Muhtarlar Günü ne zaman? Muhtarlar Günü kutlu olsun!

MUHTARLAR GÜNÜ NE ZAMAN?

19 Ekim'in "Muhtarlar Günü" ilan edilmesine ilişkin genelge, Resmi Gazete'nin 2015 yılında mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Genelgede, şunlar kaydedildi:

"Muhtarlarımız ve muhtarlık müessesesinin ihtiyaçları, karşılaştıkları sorunlar ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri ile bu müessesenin tarihsel bağlarını koruyarak geleceğe ilişkin vizyonunun belirlenmesine yönelik çalışmaların yürütülmesi amacıyla 19 Ekim gününün Muhtarlar Günü olarak belirlenmesi uygun görülmüştür. Muhtarlar Günü kapsamında yapılacak etkinlikler, İçişleri Bakanlığı tarafından belirlenecek esas ve usuller çerçevesinde yürütülecektir."

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Muhtarlar Günü ne zaman 2024 19 Ekim ne günü Muhtarlar Günü mesajları ve kutlama sözleri

MUHTARLAR GÜNÜ MESAJLARI VE SÖZLERİ

Tüm muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlu olsun.

19 Ekim Muhtarlar Günü’nü kutluyor, çalışmalarında kolaylık ve başarılar diliyoruz.

Demokrasi zincirinin ilk halkasını oluşturan ve üzerlerine düşen görevi en iyi şekilde ifa eden muhtarlarımızın, 19 Ekim Muhtarlar günü’ nü kutluyor, çalışmalarında üstün başarılar temennisiyle, sağlık ve esenlikler diliyoruz.

Görevini aşkla yaparak vatanına, milletine en güzel şekilde hizmet eden bütün muhtarlarımıza onurlu görevlerinde başarılar ve kolaylıklar diliyor, 19 Ekim Muhtarlar Günü’nü en içten diklerimle tebrik ediyoruz.

19 Ekim Muhtarlar Günü'nü tebrik ediyor, tüm muhtarlarımıza ve ailelerine sağlıklı, mutlu bir ömür diliyoruz.

 

 

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Muhtarlar Günü ne zaman 2024? 19 Ekim ne günü? Muhtarlar Günü mesajları ve kutlama sözleri

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