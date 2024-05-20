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Muhammed Muhbir kimdir, kaç yaşında? İran'ın geçici Cumhurbaşkanı Muhammed Muhbir'in hayatı ve biyografisi

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Muhammed Muhbir kimdir, kaç yaşında İranın geçici Cumhurbaşkanı Muhammed Muhbirin hayatı ve biyografisi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 20, 2024 16:41

İran cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin helikopter kazasında hayatını kaybetmesiyle birlikte gözler yeni başkan adayına çevrildi. Cumhurbaşkanlığı görevini cumhurbaşkanı yardımcısı Muhammed Muhbir devralacak. Peki, Muhammed Muhbir kimdir, kaç yaşında? İran'ın geçici Cumhurbaşkanı Muhammed Muhbir'in hayatı ve biyografisi

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Kaza yapan helikopterde bulunan Reisi ve Dışişleri Bakanı hayatını kaybetti. Reisi'nin ölümünün ardından İran'da 5 günlük ulusal yas ilan edildi. Buna göre cumhurbaşkanı yardımcısı - bu durumda Muhammed Muhbir - ülke işlerini yürütmek; parlamento ve yargı başkanlarıyla birlikte en fazla 50 gün içinde yeni bir cumhurbaşkanı seçimini yapmakla yükümlü. Peki, İran'ın geçici Cumhurbaşkanı Muhammed Muhbir kimdir, kaç yaşında, hangi görevlerde bulundu? İşte, merak edilenler...

MUHAMMED MUHBİR KİMDİR?

Muhammed Muhbir, 1955 yılında İran'ın Dizfûl kentinde doğdu. Muhammed Muhbir Dizfulî 8 Ağustos 2021'den bu yana İran'ın 7. ve şu anki birinci cumhurbaşkanı yardımcısı ve 19 Mayıs 2024'te Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin ölümünden bu yana İran Cumhurbaşkanı vekili olan İranlı bir siyasetçidir. Aynı zamanda Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi üyesidir. Daha önce İmam Humeyni Fermanı İcra Kurulu başkanlığı, Sina Bank yönetim kurulu başkanlığı ve Huzistan Eyaleti vali yardımcılığı görevlerinde bulundu.

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Cumhurbaşkanı birinci yardımcısı olarak Muhbir, İran Anayasasına göre cumhurbaşkanının ölümü üzerine İran Dini Liderinin onayı ile "Cumhurbaşkanının yetki ve görevlerini" üstlenir. Meclis Başkanı, Yargı Başkanı, Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı'ndan oluşan geçici bir Cumhurbaşkanlığı Konseyi oluşturulur ve konsey 50 gün içinde yeni bir seçim düzenler. Cumhurbaşkanı Reisi'nin bir helikopter kazasında hayatını kaybetmesinin ardından Muhbir, İran Cumhurbaşkanı vekilliği görevini üstlendi.

 

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