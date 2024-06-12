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Müge Anlı sezon finali ne zaman? Müge Anlı ne zaman bitecek?

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#Müge Anlı#Müge Anlı Final#Müge Anlı Sezon Finali
Müge Anlı sezon finali ne zaman Müge Anlı ne zaman bitecek
Oluşturulma Tarihi: Haziran 12, 2024 11:08

Müge Anlı ne zaman sezon finali yapacak sorusu izleyicilerin gündeminde yer alıyor. Yaklaşık 5 bin bölümdür ekranlarda yer alan ve aydınlatılmayı bekleyen olaylar üzerinde duran Müge Anlı ile Tatlı Sert sezon finali ile ekranlara kısa süreli veda edecek. Peki, Müge Anlı ne zaman sezon finali yapacak? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

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Müge Anlı ne zaman sezon finali yapacak sorusu pek çok kişinin gündeminde yer alıyor. Pek çok olayın aydınlandığı program, yaz aylarına girilmesi ile birlikte sezon finali ile gündemde yer almaya başladı. Peki, Müge Anlı ne zaman sezon finali yapacak? İşte, o detaylar

MÜGE ANLI NE ZAMAN SEZON FİNALİ YAPACAK?

Müge Anlı ile Tatlı Sert isimli programın 21 Haziran 2024 tarihinde sezon finali ile ekranda olması bekleniyor.

MÜGE ANLI KİMDİR?

19 Aralık 1973 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen Müge Anlı, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden mezun oldu. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi’ne başladığı yıl; Kanal 6’da staja başladı Staj yaparken kısa sürede kadroya alındı; yönetmen yardımcısı oldu. Kenan Erçetingöz’ün teklifi üzerine magazin gazeteciliğine başladı.

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Anlı’nın 1993 yılında evlenip 2008 yılında boşandığı Gazeteci Burhan Akdağ ile evliliğinden şimdilerde 16 yaşında olan bir kızı var.

 

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