MSÜ tercih ve ADP sonuçları açıklandı mı? MSB personel temin Astsubay MYO ve Harp Okulu sonuç ekranı

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2024 Milli Savunma Üniversitesi Astsubay Meslek Yüksekokulları Sonuç İlanınızı E-devlet şifrenizle giriş yaptıktan sonra Çağrı/Sınav Durumu menüsü altından öğrenebilirsiniz.
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ASTSUBAY MYO SONUÇ DUYURUSU
1. Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ
) Astsubay Meslek Yüksekokullarına "Aday Yerleştirme İşlemleri" kapsamında;
a. Aday Çağrı İşlemleri 09-18 Eylül 2024 (son çağrı tarihi 18 Eylül 2024 saat 17.00'ye kadar) tarihleri arasında yapılacaktır. (14 Eylül 2024 Cumartesi günü de çağrı işlemleri devam edecektir.)
b. Aday Kesin Kayıt İşlemleri 09-20 Eylül 2024 (son kayıt tarihi 20 Eylül 2024 saat 17.00'ye kadar) tarihleri arasında yapılacaktır.
c. Aday yerleştirme işlemleri süresince (09-18 Eylül 2024) öncelik aday tercihleri ve Aday Değerlendirme Puanı Sırası olacaktır. Öncelikli tercihlerine sıra gelme ihtimali olan adaylar, diğer tercihlerinde sıraları gelse dahi, sırasının geldiği okulda kontenjanı ayrılmış olarak yerleştirme işlemlerinin son gününe kadar (18 Eylül 2024 tarihine kadar) öncelikli tercihlerine yerleşebilmeleri için bekletilecektir.
2. MSÜ Astsubay Meslek Yüksekokulları kontenjanlarında eksik kalması halinde Aday Ek Yerleştirme İşlemleri kapsamında;
a. Aday Çağrı İşlemleri 19-27 Eylül 2024 (son çağrı tarihi 27 Eylül 2024 saat 17.00'ye kadar) (21 Eylül 2024 Cumartesi günü de çağrı işlemleri devam edecektir.)
b. Aday Kesin Kayıt İşlemleri 19 Eylül-01 Ekim 2024 (son kayıt tarihi 01 Ekim 2024 saat 17.00'ye kadar) tarihleri arasında yapılacaktır.
c. Ek yerleştirme işlemleri sürecinde ise (19-27 Eylül 2024) intibak eğitimlerinin planlanan zamanda ve etkin icrası ile Astsubay Meslek Yüksekokullarının belirlenen zamanda eğitim ve öğretime başlayabilmeleri maksadıyla okullar tarafından günlük olarak veya gün içinde birden fazla kez bildirilecek boş kontenjanlara, Aday Değerlendirme Puanı Sırasına göre sırası gelen aday tercih önceliğine bakılmaksızın tercihleri arasında boş kontenjanı olan okul bulunması halinde ilgili okula yerleştirileceklerdir (Ek yerleştirmede; yerleştirmesi yapılan adayların, sonraki günlerde (27 Eylül 2024 tarihine kadar) öncelikli tercihlerinde boş kontenjan oluşması, bu adaylara öncelikli tercihine yerleşme hakkı vermez).
3. 09 Eylül 2024 tarihinden itibaren
, Sıralama Listelerinde yer alan adayların tercih ettikleri okullardaki "Aday Değerlendirme Puanı Sıraları" ile ilgili okullarda çağrı yapılan en son adayın "Aday Değerlendirme Puanı Sırası" kontenjanlar dolana kadar her gün https://www.msu.edu.tr
internet adresinden yayınlanacaktır.
4. 09 Eylül 2024
tarihinden itibaren https://www.msu.edu.tr
internet adresinden yayınlanan listelerde yer alan adaylara "Aday Çağrı Komisyonu
" tarafından; 2024-MSÜ sınavına müracaat ederken ÖSYM'ye verdikleri ve https://personeltemin.msb.gov.tr adresinden tercih yaparken belirttikleri
telefon numaralarından kayıt yaptırma hakkını kazandıkları okul için çağrı yapılacaktır.
5. Yerleştirme işlemleri süresince ihtiyaç duyulması halinde gün içerisinde birden fazla çağrı yapılabilecektir.
6. MSÜ internet adresi üzerinden yayınlanan ilanlar veya Aday Çağrı Komisyonu tarafından çağrı yapıldığı halde ilgili okula kayıt yaptırıp/yaptırmayacağını veya olumlu/olumsuz beyan verip beyan değişikliği yapmak isteyenler o gün içerisinde saat 17.00'ye kadar MSÜ Rektörlüğüne bildirmek zorundadır. Adaylara internetten yapılan çağrı tebligat yerine geçmektedir. Kayıt işlemlerini hızlandırmak amacıyla adaylar telefon numaralarından da aranacaktır.
7. Çağrı yapıldığı okul için Aday Çağrı Komisyonu tarafından yerleşmeye hak kazandığı gün içinde 3 defa aranıp ulaşılamayan adayların ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU ADAYLIKLARI SONLANDIRILACAKTIR.
8. Tüm Astsubay Meslek Yüksekokulu adaylarının YKS-Temel Yeterlilik Testi puanları, Mülakat ve Fiziki Yeterlilik Testi Puanları (Yalnızca Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu adayları için ilave Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı puanı) katkısı ile oluşturulan Aday Değerlendirme Puanı (ADP) ve tercih durumuna göre Astsubay Meslek Yüksekokulları sıraları belirlenmiştir. İlgili okul kontenjanlarına göre ilk adaydan başlayarak yerleştirme işlemleri için çağrı yapılacaktır.
9. Aday sıralama listeleri sağlık muayene sonuçları dahil edilmeden düzenlenmiştir. Hastane muayene işlemleri sonucunda Askeri Öğrenci Olamaz kararlı sağlık raporu alanlar çağrı listesinde yer alsalar bile ilgili okula kayıt yaptırma hakları bulunmayacaktır.
10. Güvenlik soruşturması işlemleri devam etmektedir.
11. YKS-Temel Yeterlilik Testi puanları için orta öğretim puanları dahil edilmemiş ham puan türlerinde 220,000 puanı taban puan olarak belirlenmiştir. Yalnızca Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu Adayları için YKS Temel Yeterlilik Testi puanı ortaöğretim puanları eklenmemiş ham puan türünde 150,000 taban puan olarak belirlenmiştir.
HARP OKULU SONUÇ DUYURUSU
1. Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Harp Okullarına Aday Yerleştirme İşlemleri kapsamında;
a. Aday Çağrı İşlemleri 19-27 Ağustos 2024 (son çağrı tarihi 27 Ağustos 2024 saat 17.00'a kadar ) tarihleri arasında yapılacaktır. (24 Ağustos 2024 Cumartesi günü de çağrı işlemleri devam edecektir.)
b. Aday Kesin Kayıt İşlemleri 19-29 Ağustos 2024 (son kayıt tarihi 29 Ağustos 2024 saat 17.00'a kadar) tarihleri arasında yapılacaktır.
c. Aday yerleştirme işlemleri süresince (19-27 Ağustos 2024) öncelik aday tercihleri ve Aday Değerlendirme Puanı Sırası olacaktır. Öncelikli tercihlerine sıra gelme ihtimali olan adaylar, diğer tercihlerinde sıraları gelse dahi, sırasının geldiği okulda kontenjanı ayrılmış olarak yerleştirme işlemlerinin son gününe kadar (27 Ağustos 2024 tarihine kadar) öncelikli tercihlerine yerleşebilmeleri için bekletilecektir.
2. MSÜ Harp Okulları kontenjanlarında eksik kalması halinde Aday Ek Yerleştirme İşlemleri kapsamında;
a. Aday Çağrı İşlemleri 28 Ağustos-06 Eylül 2024 (son çağrı tarihi 06 Eylül 2024 saat 17.00'e kadar)
b. Aday Kesin Kayıt İşlemleri 28 Ağustos-10 Eylül 2024 (son kayıt tarihi 10 Eylül 2024 saat 17.00'ye kadar) tarihleri arasında yapılacaktır.
c. Ek yerleştirme işlemleri sürecinde ise (28 Ağustos-06 Eylül 2024) intibak eğitimlerinin planlanan zamanda ve etkin icrası ile Harp Okullarının belirlenen zamanda eğitim ve öğretime başlayabilmeleri maksadıyla okullar tarafından günlük olarak veya gün içinde birden fazla kez bildirilecek boş kontenjanlara, Milli Savunma Bakanlığı tarafından ihtiyaç duyulması halinde Aday Değerlendirme Puanı Sırasına göre sırası gelen aday tercih önceliğine bakılmaksızın tercihleri arasında boş kontenjanı olan okul bulunması halinde ilgili okula yerleştirilebilecektir. (Ek yerleştirmede; yerleştirmesi yapılan adayların, sonraki günlerde (06 Eylül 2024 tarihine kadar) öncelikli tercihlerinde boş kontenjan oluşması, bu adaylara öncelikli tercihine yerleşme hakkı vermez).
3. 19 Ağustos 2023 tarihinden itibaren, Sıralama Listelerinde yer alan adayların tercih ettikleri okullardaki "Aday Değerlendirme Puanı Sıraları" ile ilgili okullarda çağrı yapılan en son adayın "Aday Değerlendirme Puanı Sırası" kontenjanlar dolana kadar her gün https://www.msu.edu.tr internet adresinden yayınlanacaktır. Tüm adayların YKS-Sayısal (Tüm Harp Okulları adayları), YKS-Eşit Ağırlık ve YKS-Sözel (Sadece Kara Harp Okulu adayları) puanları, Mülakat ve Fiziki Yeterlilik Testi Puanları katkısı ile oluşturulan "Aday Değerlendirme Puanı (ADP)" ve tercih durumuna göre Harp Okulları sıraları belirlenmiştir. İlgili okul kontenjanlarına göre ilk adaydan başlayarak yerleştirme işlemleri için çağrı yapılacaktır.
4. 19 Ağustos 2024 tarihinden itibaren https://www.msu.edu.tr internet adresinden yayınlanan ilanlarda yerleşmeye hak kazanan adaylara "Aday Çağrı Komisyonu" tarafından; 2024-MSÜ sınavına müracaat ederken ÖSYM'ye ve https://personeltemin.msb.gov.tr adresinden tercih yaparken belirttikleri telefon numaralarından kayıt yaptırma hakkını kazandıkları okul için çağrı yapılacaktır.
5. MSÜ internet adresi üzerinden yayınlanan ilanlar veya "Aday Çağrı Komisyonu" tarafından çağrı yapıldığı halde ilgili okula kayıt yaptırıp/yaptırmayacağını veya "olumlu/olumsuz" beyan verip beyan değişikliği yapmak isteyenler o gün içerisinde saat 17.00'a kadar MSÜ Rektörlüğüne bildirmek zorundadır. Adaylara internetten yapılan çağrı tebligat yerine geçmektedir. Kayıt işlemlerini hızlandırmak amacıyla adaylar telefon numaralarından da aranacaktır.
6. Yerleştirme işlemleri süresince ihtiyaç duyulması halinde gün içerisinde birden fazla çağrı yapılabilecektir.
7. Çağrı yapıldığı okul için Aday Çağrı Komisyonu tarafından yerleşmeye hak kazandığı gün içinde 3 defa aranıp ulaşılamayan adayların "HARP OKULU ADAYLIKLARI SONLANDIRILACAKTIR". Bu adayların Astsubay Meslek Yüksekokulu adaylıkları varsa devam eder.
8. Güvenlik soruşturma işlemleri devam etmektedir.
9. Aday sıralama listeleri sağlık muayene sonuçları dahil edilmeden düzenlenmiştir. Hastane muayene işlemleri sonucunda "Askeri Öğrenci Olamaz" kararlı raporu alanlar çağrı listesinde yer alsalar bile ilgili okula kayıt yaptırma hakları bulunmayacaktır.
10. Hava Harp Okuluna (HHO), Öğrenci Seçme Uçuşunda (ÖSU) başarılı olup, kontenjana giren adaylar yerleştirilecektir. HHO kontenjanına giremeyen adaylar ÖSU'da başarılı olsa dahi HHO'ya giremeyecektir. ÖSU'da başarılı olup HHO Kontenjanına giremeyen, ÖSU'dan elenen ve ÖSU kontenjanına giremeyenlerden diğer okullara tercihleri bulunan adaylar kontenjanlara girmeleri halinde ilgili okullara yerleştirilecektir.
11. Aday sıralama listeleri Öğrenci Seçme Uçuşuna (ÖSU) katılan/katılacak aday listeleri dikkate alınmadan belirlenmiştir. Bu kapsamda MSÜ-2024 başvuru kılavuzunda belirtildiği şekli ile Hava Kuvvetleri Komutanlığı namına Kara Harp Okulunda okutulmak üzere İSTİHKAM Sınıfına öğrenci temin edilmesi halinde; ilk tercihi Hava Harp Okulu olanlardan ÖSU Kontenjanına giremeyen ile "Askeri öğrenci olur, Kategori-1 hava aracında uçucu yetiştirilmeye elverişli değildir" raporu alanlardan ADP göz önüne alınarak tercih edenler seçilecektir. ÖSU kontenjanına girerek ÖSU aşamasına katılan adayların istihkam tercihleri yok sayılacaktır. HHO istihkâm sınıfına erkek adaylar seçilecektir.
12. Hava İstihkam tercihine yerleşmeye hak kazanan ve çağrı yapılan adaylar, bu tercihlerine yerleşmek istememeleri halinde varsa diğer tercihleri için değerlendirileceklerdir.
13. YKS-SAYISAL, YKS-EŞİT AĞIRLIK ve YKS-SÖZEL puanları için orta öğretim puanları dahil edilmemiş ham puan türlerinde 230 (İki Yüz Otuz) puanı taban puan olarak belirlenmiştir. Ayrıca YKS-SAYISAL, YKS-EŞİT AĞIRLIK ve YKS-SÖZEL puan türlerinden en düşük başarı sırası 300.000 (dahil) (YKS-Sayısal, YKS-Eşit Ağırlık ve YKS-Sözel Yerleştirme puanı sıralamasına göre) adaylar başarı sıralamasına dahil edilmiş olup 300.000 üzerinde kalan adaylar başarısız olarak değerlendirilmiştir.
DİKKAT! Telefon numaralarınızda bir değişiklik oldu ise mutlak suretle MSÜ Rektörlüğüne bildiriniz.
14. Adaylarımızın ilgili okullara kayıt için gelirken getirmesi gereken belgeler https://www.msu.edu.tr adresinden duyurulacaktır.