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Mobbing nedir, ne demek?

Güncelleme Tarihi:

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Mobbing nedir, ne demek
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 20, 2024 09:58

Mobbing, iş yerinde bir veya birden fazla kişi tarafından bir çalışana sistematik ve sürekli olarak yapılan psikolojik taciz ve zorbalık olarak tanımlanır. Bu davranışlar, mağduru aşağılamak, izole etmek, iş performansını olumsuz etkilemek ve işten ayrılmaya zorlamak amacıyla gerçekleştirilir. Mobbing, genellikle uzun bir süre boyunca devam eder ve kişinin iş tatmini, sağlığı ve genel yaşam kalitesi üzerinde ciddi olumsuz etkiler yaratabilir.

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Mobbing'in belirtileri arasında sürekli eleştirilmek, dışlanmak, dedikodu yapılmak, görev ve sorumlulukların sürekli olarak değiştirilmesi veya azaltılması, hakaret ve küçük düşürme gibi davranışlar yer alır. Bu tür tacizler, mağdurun psikolojik sağlığını ve iş performansını olumsuz yönde etkileyebilir.

Mobbing, çalışanların iş yerindeki verimliliklerini ve motivasyonlarını düşürmekle kalmaz, aynı zamanda iş yeri ortamını da zehirler. Bu nedenle, iş yerinde mobbing'in fark edilmesi ve önlenmesi için hem bireysel hem de kurumsal düzeyde önlemler alınması önemlidir.

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