Mobbing nedir, ne demek?

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Mobbing'in belirtileri arasında sürekli eleştirilmek, dışlanmak, dedikodu yapılmak, görev ve sorumlulukların sürekli olarak değiştirilmesi veya azaltılması, hakaret ve küçük düşürme gibi davranışlar yer alır. Bu tür tacizler, mağdurun psikolojik sağlığını ve iş performansını olumsuz yönde etkileyebilir.

Mobbing, çalışanların iş yerindeki verimliliklerini ve motivasyonlarını düşürmekle kalmaz, aynı zamanda iş yeri ortamını da zehirler. Bu nedenle, iş yerinde mobbing'in fark edilmesi ve önlenmesi için hem bireysel hem de kurumsal düzeyde önlemler alınması önemlidir.