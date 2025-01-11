Milyon Mehmet kimdir, kaç yaşındaydı, neden öldü? Sosyal medya fenomeni Milyon Mehmet hakkında tüm merak edişenler

Haberin Devamı

Milyon Mehmet kimdir, neden öldü kaç yaşındaydı? Sosyal medyada yayılan videolarıyla Milyon Mehmet olarak fenomen olan Mehmet Bucak'tan gelen acı haber sonrası başta belirtilen sorunun cevabı en çok araştırılanlar arasında ilk sırlarda yer alıyor. Merak edenler için Milyon Mehmet hakkında merak edilip araştırılanları haberimizde derledik. İşte "Milyon Mehmet kimdir, neden öldü kaç yaşındaydı?" sorusunun cevabını haberimizde derledik. İşte detaylar...

MİLYON MEHMET NEDEN ÖLDÜ?

Mersin'de '1 milyon Mehmet' olarak bilinen ve fenomen olan zihinsel engelli Mehmet Bucak geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

MİLYON MEHMET KİMDİR KAÇ YAŞINDAYDI?

'1 milyon Mehmet' tanınan ve binlerce takipçisi bulunan 3 çocuk babası 56 yaşındaki Mehmet Bucak, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Haberin Devamı

Bucak'ın cenazesinin yarın toprağa verileceği öğrenildi. Bucak'ın vefatı ile ilgili yapılan açıklamada, "Canımız, ciğerimiz, gözbebeğimiz, Mehmet abimizi kaybettik. Allah mekanını cennet eylesin. Başımız sağolsun" denildi.

5 yıl önce sokak sokak dolaşıp '1 milyonun var mı?' diyen ve '1 milyon Mehmet' olarak anılan Mehmet Bucak'la dalga geçilmesinden rahatsız olan hayırsever bir mağaza sahibinin açtığı ’YouTube’ hesabıyla Bucak fenomen olmuş ve binlerce takipçi toplamıştı.