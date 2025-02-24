×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERBilgi Haberleri

Microsoft tek kullanımlık kod neden gelir?

Güncelleme Tarihi:

#Microsoft#Tek Kullanımlık Kod#Hesap Güvenliği
Microsoft tek kullanımlık kod neden gelir
Oluşturulma Tarihi: Şubat 24, 2025 17:50

Microsoft tek kullanımlık kod, cihazlarına gelen vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Çeşitli nedenlerle gönderilen Microsoft tek kullanımlık kod, bazı durumlarda olumsuzluğu çağrıştırabilir. Peki, Microsoft tek kullanımlık kod neden gelir? İşte, o detaylar

Haberin Devamı

Microsoft'tan gelen tek kullanımlık kod (OTP - One-Time Password) genellikle şu durumlarda gelir:

1. Hesap Güvenliği için İki Adımlı Doğrulama (2FA)

Microsoft, hesabınızın güvenliğini artırmak için iki adımlı doğrulama (2FA) kullanıyorsa, her oturum açma işleminde veya belirli güvenlik işlemleri için size bir tek kullanımlık şifre gönderir. Bu şifre yalnızca bir kez kullanılabilir ve genellikle belirli bir süre içinde geçerlidir. 2FA, hesabınızın çalınmasını önlemek için bir ek güvenlik katmanı sağlar.

2. Yeni Cihaz veya Lokasyon

Microsoft hesabınıza giriş yaparken, farklı bir cihazdan veya yeni bir lokasyondan erişim sağlıyorsanız, sistem sizi tanımayabilir ve güvenliği artırmak için tek kullanımlık bir doğrulama kodu gönderir. Bu kod, size ait olduğunuzdan emin olmak için gereklidir.

Haberin Devamı

3. Hesap Şifresinin Değiştirilmesi

Eğer Microsoft hesabınızın şifresini değiştirdiyseniz ya da hesap ayarlarında bir değişiklik yaptıysanız, güvenliği sağlamak amacıyla size bir tek kullanımlık doğrulama kodu gönderilebilir.

4. Microsoft Hesabı Kurtarma

Eğer hesabınıza erişimde sorun yaşarsanız ve hesap kurtarma sürecine girdiyseniz, Microsoft doğrulama amacıyla tek kullanımlık kod gönderebilir. Bu kod, hesabınızı geri alabilmeniz için gereklidir.

5. Şüpheli Aktivite Tespiti

Microsoft, hesabınızda olağandışı bir aktivite fark ederse (örneğin, çok sayıda giriş denemesi veya şüpheli işlemler), hesabınızın güvenliğini sağlamak için tek kullanımlık kod gönderebilir. Bu, hesabınızın ele geçirilmesini önlemeye yönelik bir güvenlik önlemidir.

6. Hesap Erişim Sorunları veya Giriş Hataları

Hesabınıza giriş yaparken şifreyi yanlış girerseniz veya hesabınıza erişimde başka bir sorun yaşarsanız, Microsoft tekrar giriş yapabilmeniz için tek kullanımlık bir şifre gönderebilir.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Microsoft#Tek Kullanımlık Kod#Hesap Güvenliği

BAKMADAN GEÇME!

Galatasaray - Fenerbahçe maçı VAR hakemi Alen Borosak kimdir Alen Borosak nereli, hangi maçları yönetti İşte kariyeri ve biyografisi

Galatasaray - Fenerbahçe maçı VAR hakemi Alen Borosak kimdir? Alen Borosak nereli, hangi maçları yönetti? İşte kariyeri ve biyografisi!

#Galatasaray Fenerbahçe Maçı VAR Hakemi
Ramazan ayında sağlıklı beslenme tüyoları: Faydayı zarara dönüştürmeyin

Ramazan ayında sağlıklı beslenme tüyoları: Faydayı zarara dönüştürmeyin!

#Ramazan Beslenme
Microsoft tek kullanımlık kod neden gelir

Microsoft tek kullanımlık kod neden gelir?

#Microsoft
27 ŞUBAT A101 BU HAFTA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU || A101e bu Perşembe neler geliyor, hangi ürünler indirimli 88 tuşlu dijital piyano ve koltuk/halı yıkama makinesi A101e geliyor

27 ŞUBAT A101 BU HAFTA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU || A101'e bu Perşembe neler geliyor, hangi ürünler indirimli? 88 tuşlu dijital piyano ve koltuk/halı yıkama makinesi A101'e geliyor!

#A101 Aktüel Katalog
MEB İKİNCİ ARA TATİL TARİHLERİ VE GÜNLERİ 2025 || MEB Nisan ara tatili ne zaman, kaç gün kaldı, ayın kaçında 2. ara tatil kaç gün sürecek Tatil takvimini yayınlandı

MEB İKİNCİ ARA TATİL TARİHLERİ VE GÜNLERİ 2025 || MEB Nisan ara tatili ne zaman, kaç gün kaldı, ayın kaçında? 2. ara tatil kaç gün sürecek? Tatil takvimini yayınlandı!

#Nisan Ara Tatili Ne Zaman

EN SON HABERLER

Galatasaray - Fenerbahçe maçı VAR hakemi Alen Borosak kimdir Alen Borosak nereli, hangi maçları yönetti İşte kariyeri ve biyografisi

Galatasaray - Fenerbahçe maçı VAR hakemi Alen Borosak kimdir? Alen Borosak nereli, hangi maçları yönetti? İşte kariyeri ve biyografisi!

#Galatasaray Fenerbahçe Maçı VAR Hakemi
Ramazan ayında sağlıklı beslenme tüyoları: Faydayı zarara dönüştürmeyin

Ramazan ayında sağlıklı beslenme tüyoları: Faydayı zarara dönüştürmeyin!

#Ramazan Beslenme
Microsoft tek kullanımlık kod neden gelir

Microsoft tek kullanımlık kod neden gelir?

#Microsoft
27 ŞUBAT A101 BU HAFTA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU || A101e bu Perşembe neler geliyor, hangi ürünler indirimli 88 tuşlu dijital piyano ve koltuk/halı yıkama makinesi A101e geliyor

27 ŞUBAT A101 BU HAFTA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU || A101'e bu Perşembe neler geliyor, hangi ürünler indirimli? 88 tuşlu dijital piyano ve koltuk/halı yıkama makinesi A101'e geliyor!

#A101 Aktüel Katalog
MEB İKİNCİ ARA TATİL TARİHLERİ VE GÜNLERİ 2025 || MEB Nisan ara tatili ne zaman, kaç gün kaldı, ayın kaçında 2. ara tatil kaç gün sürecek Tatil takvimini yayınlandı

MEB İKİNCİ ARA TATİL TARİHLERİ VE GÜNLERİ 2025 || MEB Nisan ara tatili ne zaman, kaç gün kaldı, ayın kaçında? 2. ara tatil kaç gün sürecek? Tatil takvimini yayınlandı!

#Nisan Ara Tatili Ne Zaman