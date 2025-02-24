Microsoft tek kullanımlık kod neden gelir?

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Microsoft'tan gelen tek kullanımlık kod (OTP - One-Time Password) genellikle şu durumlarda gelir:

1. Hesap Güvenliği için İki Adımlı Doğrulama (2FA)

Microsoft, hesabınızın güvenliğini artırmak için iki adımlı doğrulama (2FA) kullanıyorsa, her oturum açma işleminde veya belirli güvenlik işlemleri için size bir tek kullanımlık şifre gönderir. Bu şifre yalnızca bir kez kullanılabilir ve genellikle belirli bir süre içinde geçerlidir. 2FA, hesabınızın çalınmasını önlemek için bir ek güvenlik katmanı sağlar.

2. Yeni Cihaz veya Lokasyon

Microsoft hesabınıza giriş yaparken, farklı bir cihazdan veya yeni bir lokasyondan erişim sağlıyorsanız, sistem sizi tanımayabilir ve güvenliği artırmak için tek kullanımlık bir doğrulama kodu gönderir. Bu kod, size ait olduğunuzdan emin olmak için gereklidir.

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3. Hesap Şifresinin Değiştirilmesi

Eğer Microsoft hesabınızın şifresini değiştirdiyseniz ya da hesap ayarlarında bir değişiklik yaptıysanız, güvenliği sağlamak amacıyla size bir tek kullanımlık doğrulama kodu gönderilebilir.

4. Microsoft Hesabı Kurtarma

Eğer hesabınıza erişimde sorun yaşarsanız ve hesap kurtarma sürecine girdiyseniz, Microsoft doğrulama amacıyla tek kullanımlık kod gönderebilir. Bu kod, hesabınızı geri alabilmeniz için gereklidir.

5. Şüpheli Aktivite Tespiti

Microsoft, hesabınızda olağandışı bir aktivite fark ederse (örneğin, çok sayıda giriş denemesi veya şüpheli işlemler), hesabınızın güvenliğini sağlamak için tek kullanımlık kod gönderebilir. Bu, hesabınızın ele geçirilmesini önlemeye yönelik bir güvenlik önlemidir.

6. Hesap Erişim Sorunları veya Giriş Hataları

Hesabınıza giriş yaparken şifreyi yanlış girerseniz veya hesabınıza erişimde başka bir sorun yaşarsanız, Microsoft tekrar giriş yapabilmeniz için tek kullanımlık bir şifre gönderebilir.