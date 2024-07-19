İnternette sorun mu var? Microsoft çöktü mü? HTTP/1.1 503 Service Unavailable Nedir?

Haberin Devamı

Sosyal medyada yer alan bazı iddialara göre Microsoft alt yapısını kullanan pek çok sistemde yaşanan sorunun, Microsoft'ta yaşanan global problem dolayısıyla olduğu iddia edildi.

MİCROSOFT ÇÖKTÜ MÜ?

Microsoft, 18 Temmuz 2024'te başlayan ve bazı kullanıcıları etkileyen büyük bir hizmet kesintisi yaşadı. Bu kesinti, Microsoft 365 ve Azure gibi çeşitli hizmetleri etkiledi. Sorunun, Orta ABD bölgesindeki hizmet yönetim operasyonlarında ve hizmetlerin bağlantı veya kullanılabilirliğinde sorunlara neden olduğu belirtildi. Microsoft, bu kesintiyi çözmek için çalışmalarını sürdürdüğünü ve kullanıcıları bilgilendirmeye devam edeceğini açıkladı

İNTERNETTE SORUN MU VAR?

İnternette yaşanan sorun, Microsoft tabanlı yaşanan sorun dolayısıyla meydana geliyor. Microsoft yetkilileri, sorunun çözümü için çalışmalara devam ediyor.

Haberin Devamı

HTTP/1.1 503 SERVİCE UNAVAİLABLE NEDİR?

HTTP/1.1 503 Service Unavailable, bir web sunucusunun geçici olarak hizmet veremediğini belirten bir hata kodudur. Bu hata, genellikle sunucunun bakımda olması veya geçici olarak aşırı yük altında bulunması durumunda ortaya çıkar. Sunucu, isteği işleyemediğini ancak bu durumun geçici olduğunu ifade eder. Bu hata, kullanıcının daha sonra tekrar denemesi gerektiğini gösterir.