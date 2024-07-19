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İnternette sorun mu var? Microsoft çöktü mü? HTTP/1.1 503 Service Unavailable Nedir?

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#Microsoft Çöktü Mü#Microsoft Çöktü#HTTP/1.1 503 Service Unavailable
İnternette sorun mu var Microsoft çöktü mü HTTP/1.1 503 Service Unavailable Nedir
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 19, 2024 10:53

Microsoft çöktü mü ve internette sorun mu var sorusu, sabah saatleri itibariyle gündemdeki konu oldu. Sabah saatlerinde pek çok sistemde yaşanan problemin ardından internette sorun mu var, Microsoft çöktü mü sorusu gündeme geldi. Kasa sistemleri, işletme bilişim sistemleri gibi pek çok kullanım alanının zeminini oluşturan Microsoft, global sistem sorunu dolayısıyla alt yapı problemlerine neden oldu. Peki, internette sorun mu var, Microsoft çöktü mü? HTTP/1.1 503 Service Unavailable Nedir? İşte, o detaylar

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Sosyal medyada yer alan bazı iddialara göre Microsoft alt yapısını kullanan pek çok sistemde yaşanan sorunun, Microsoft'ta yaşanan global problem dolayısıyla olduğu iddia edildi. 

MİCROSOFT ÇÖKTÜ MÜ?

Microsoft, 18 Temmuz 2024'te başlayan ve bazı kullanıcıları etkileyen büyük bir hizmet kesintisi yaşadı. Bu kesinti, Microsoft 365 ve Azure gibi çeşitli hizmetleri etkiledi. Sorunun, Orta ABD bölgesindeki hizmet yönetim operasyonlarında ve hizmetlerin bağlantı veya kullanılabilirliğinde sorunlara neden olduğu belirtildi. Microsoft, bu kesintiyi çözmek için çalışmalarını sürdürdüğünü ve kullanıcıları bilgilendirmeye devam edeceğini açıkladı

İNTERNETTE SORUN MU VAR?

İnternette yaşanan sorun, Microsoft tabanlı yaşanan sorun dolayısıyla meydana geliyor. Microsoft yetkilileri, sorunun çözümü için çalışmalara devam ediyor.

 

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HTTP/1.1 503 SERVİCE UNAVAİLABLE NEDİR?

HTTP/1.1 503 Service Unavailable, bir web sunucusunun geçici olarak hizmet veremediğini belirten bir hata kodudur. Bu hata, genellikle sunucunun bakımda olması veya geçici olarak aşırı yük altında bulunması durumunda ortaya çıkar. Sunucu, isteği işleyemediğini ancak bu durumun geçici olduğunu ifade eder. Bu hata, kullanıcının daha sonra tekrar denemesi gerektiğini gösterir.

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