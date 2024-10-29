Michael Wollenberg kimdir? Ünlü şef Michael Wollenberg trafik kazasında hayatını kaybetti!

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Dünyanın en iyi balık şefi seçilen Michelin yıldızlı Alman şef Michael Wollenberg geçtiğimiz günlerde Türkiye’ye gelmişti. Karavanıyla İstanbul yakınlarında seyahat halindeyken kaza geçiren Michael Wollenberg hayatını kaybetti. Ünlü şefin karavanıyla İstanbul yakınlarında bir kamyonla çarpıştığını, yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği açıklandı.

Michael Wollenberg dünyanın en iyi balık şefi seçilmişti. Hamburg-Rotherbaum'da Alster kıyısındaki "Michelin" yıldızına layık görülen "Insel" gece kulübündeki "Amadeus" restoranını işletiyordu. Diğer restoranlar ise Harburg'daki "Marinas", Volksdorf'taki "Eichenkrug" ve Langenhorn'daki "Marlin" ve "Wattkorn"du.