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Michael Wollenberg kimdir? Ünlü şef Michael Wollenberg trafik kazasında hayatını kaybetti!

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#Michael Wollenberg#Michael Wollenberg Kimdir#Türkiye
Michael Wollenberg kimdir Ünlü şef Michael Wollenberg trafik kazasında hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Ekim 29, 2024 15:38

Ünlü şef Michael Wollenberg, geçtiğimiz günlerde Karavanıyla Türkiye’ye gelmişti. Michelin yıldızlı Alman şef Michael Wollenberg hayatını kaybetti. İstanbul yakınlarında karavanı ile seyir halindeyken bir kamyonla çarpışan Wollenberg yaşamını yitirdi. Kaza sırasında şefin yanında beraber yaşadığı iki köpeğinin de bulunduğu bildirildi. Peki, Michael Wollenberg kimdir?

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Dünyanın en iyi balık şefi seçilen Michelin yıldızlı Alman şef Michael Wollenberg geçtiğimiz günlerde Türkiye’ye gelmişti. Karavanıyla İstanbul yakınlarında seyahat halindeyken kaza geçiren Michael Wollenberg hayatını kaybetti. Ünlü şefin karavanıyla İstanbul yakınlarında bir kamyonla çarpıştığını, yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği açıklandı.

MİCHAEL WOLLENBERG KİMDİR?

Michael Wollenberg dünyanın en iyi balık şefi seçilmişti. Hamburg-Rotherbaum'da Alster kıyısındaki "Michelin" yıldızına layık görülen "Insel" gece kulübündeki "Amadeus" restoranını işletiyordu. Diğer restoranlar ise Harburg'daki "Marinas", Volksdorf'taki "Eichenkrug" ve Langenhorn'daki "Marlin" ve "Wattkorn"du.

 

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