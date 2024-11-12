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Michael Waltz kimdir, kaç yaşında? ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Mike Waltz hayatı ve biyografisi!

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#Michael Waltz Kimdir#Abd#Trump
Michael Waltz kimdir, kaç yaşında ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Mike Waltz hayatı ve biyografisi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 12, 2024 22:09

ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Mike Waltz'ın hayatı ve biyografisi, Donald Trump'ın ABD'nin 47. Başkanı seçilmesiyle gündeme geldi. Trump, ikinci başkanlık dönemi için hazırlıklarını sürdürürken, terör örgütü PYD/YPG'yi "müttefik" olarak tanımlayan ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Mike Waltz'ın ise Güvenlik Danışmanı olacağı öğrenildi. Afganistan'da görev yapmış 'yeşil bereli' eski asker olan Waltz Ordu'da 26 yıldan fazla hizmet verdi. Peki, Michael Waltz kimdir, kaç yaşında? İşte, ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Mike Waltz hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler.

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Michael Waltz kimdir? sorusu Trump'ın ikinci kez başkan seçilmesiyle kamuoyunun dikkatini çekti. Trump'ın, kabine üyesi olmasa da ABD'nin dış politikasının belirlenmesinde ana rollerden birine sahip Ulusal Güvenlik Danışmanlığı için de eski asker ve güvenlik danışmanı Mike Waltz'ı getireceği belirtildi. ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Mike Waltz, . Terör örgütü PYD/YPG'yi "müttefik" olarak tanımlıyor. Cumhuriyetçi Parti üyesi olan Waltz , ilk olarak 2018'de seçilmiş ve 2018'de Florida'nın 46. valisi seçilen Ron DeSantis'in yerini almıştır. İşte, Michael Waltz hakkında bilgiler.

MİCHAEL WALTZ KİMDİR?

Michael George Glen Waltz 31 Ocak 19742de doğdu. Amerikalı bir politikacı ve Amerika Birleşik Devletleri Ordusunda albay olup Florida'nın 6. kongre bölgesi için ABD temsilcisi olarak görev yapmaktadır . Cumhuriyetçi Parti üyesi olan Waltz , ilk olarak 2018'de seçilmiş ve 2018'de Florida'nın 46. valisi seçilen Ron DeSantis'in yerini almıştır.

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Waltz, Florida'nın Boynton Beach kentinde doğdu ve Jacksonville'de büyüdü. Virginia Askeri Enstitüsü'nden uluslararası ilişkiler alanında lisans derecesi aldı ve ABD Ordusu'nda teğmen rütbesiyle görevlendirildi.

Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komitesi, Dış ilişkiler Komitesi ve İstihbarat Komitesi'nde de görev yapan Waltz, Donald Rusmfeld ve Robert Gates gibi eski savunma bakanlarına danışmanlık yaparken, Dick Cheney'nin başkan yardımcılığı döneminde ise Beyaz Saray'da çalışmıştı.
Waltz, son olarak 2022 Pekin kış Olimpiyatlarını ABD'nin boykot etmesi gerektiğini savunmuş ve Pekin yönetiminin Uygur Türklerine yönelik Sincan'daki baskılarını gerekçe göstermişti.

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