MHRS çöktü mü neden açılmıyor ve girilmiyor? MHRS Özel Sanal Ağ (VPN) hatası nasıl düzeltilir?

Haberin Devamı

MHRS (Merkezi Hekim Randevu Sistemi) uygulamasına giriş yaparken "Bu uygulamaya Özel Sanal Ağ (VPN) bağlantısı ya da yurt dışı interneti ile giriş yapamazsınız." uyarısı almanızın birkaç olası sebebi vardır:

VPN Kullanımı: Eğer cihazınızda bir VPN (Sanal Özel Ağ) aktifse, MHRS uygulaması bu bağlantıyı güvenlik nedeniyle engelliyor olabilir. VPN bağlantısını kapatıp tekrar denemek sorunu çözebilir. Yurt Dışından Erişim: MHRS uygulaması, Türkiye dışındaki IP adreslerinden gelen bağlantıları da güvenlik nedeniyle engelleyebilir. Eğer yurt dışındaysanız veya yurt dışı IP adresi kullanan bir internet hizmet sağlayıcısı kullanıyorsanız, bu nedenle giriş yapamıyor olabilirsiniz. Yanlış Tespit Edilen IP: Bazı durumlarda, Türkiye'de olsanız bile internet sağlayıcınız tarafından atanan IP adresi yurt dışı olarak algılanabilir. Bu durumda, internet bağlantınızı kapatıp açarak yeni bir IP adresi almayı deneyebilir veya internet sağlayıcınızla iletişime geçebilirsiniz.

Bu durumu düzeltmek için öncelikle VPN bağlantısını kapatıp yeniden deneyin ve yurt içinde olduğunuzdan emin olun. Eğer sorun devam ederse, uygulamanın destek hattı ile iletişime geçmek iyi bir adım olacaktır.