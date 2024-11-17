Meteoroloji'den yağmur ve fırtına uyarısı geldi! 17 Kasım Pazar bugün hava durumu nasıl? Ankara, İzmir ve İstanbul'a yağmur yağacak mı?

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın güneyi, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu (Erzincan ve Şırnak haric), Güneydoğu Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Artvin çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Özellikle bugün dışarıda plan yapacaklar ise merak içerisinde "Bugün hava durumu nasıl?" ve "Ankara, İzmir ve İstanbul'a yağmur yağacak mı?" sorularına cevap arıyor. İşte Meteoroloji 17 Kasım hava durumu tahminleri...

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güneyinin yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzeydoğudan yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olması bekleniyor.

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BURSA 8°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı

EDİRNE 1°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL 10°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ 9°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu,

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak, kıyı kesimlerinin gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam saatlerinde kıyı kesimlerde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

A.KARAHİSAR 6°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

DENİZLİ 10°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İZMİR 10°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA 9°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Batı Akdeniz'in kıyıları ile Doğu Akdeniz'de yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA 13°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA 15°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY 12°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.

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MERSİN 15°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 6°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra hafif yağmur ve sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 5°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra hafif yağmur ve sağanak yağışlı

KAYSERİ 0°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

KONYA 7°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 3°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE 8°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU 3°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK 8°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

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ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerinde kıyı kesimlerinin aralıklı sağanak yağışlı, doğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam ilk saatlerinde Rize ve Artvin çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA 3°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN 9°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı

TOKAT 3°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON 10°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Şırnak ve Erzincan haric) yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur, kuzey ve doğu kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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ERZURUM -4°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerinde aralıklı yağmurlu

KARS -7°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerinde aralıklı yağmurlu yüksekleri karla karışık yağmur ve zamanla kar yağışlı

MALATYA 1°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı

VAN 0°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu yüksekleri karla karışık yağmur ve zamanla kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzey ve batısı aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Gaziantep ve Kilis çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR 6°C, 17°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerinde sağanak yağışlı

GAZİANTEP 7°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.

SİİRT 10°C, 15°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ŞANLIURFA 11°C, 20°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

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DENİZLERDE HAVA

Kuzey Ege ve Marmara'da fırtına; Karadeniz ve Güney Ege’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.