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Meteoroloji'den yağmur uyarısı: Çok kuvvetli! 21 Eylül hava durumu bugün nasıl? İşte güncel detaylar

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#Hava Durumu#Meteoroloji#MGM
Meteorolojiden yağmur uyarısı: Çok kuvvetli 21 Eylül hava durumu bugün nasıl İşte güncel detaylar
Oluşturulma Tarihi: Eylül 22, 2024 00:16

Hava durumu bugün nasıl? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 21 Eylül Pazar günü hava durumu raporu yayınlandı. Özellikle yağışların Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Peki, bugün hava durumu nasıl? Merak edenler için ayrıntıları haberimizde derledik. İşte 23 Eylül hava durumu raporu...

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Hava durumu 21 Eylül Pazar günü raporu bugün özellikle dışarıda plan yapacaklar tarafından günün ilk saatleriyle birlikte en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sırlarda yer alıyor. Yapılan son tahminlere göre, yağışların Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Peki, bugün hava durumu nasıl? Merak edenler için ayrıntıları haberimizde derledik. İşte merak edilen 21 Eylül hava durumu raporu...

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri ile Tekirdağ ve Balıkesir çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 15°C, 27°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL 18°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 14°C, 26°C

Parçalı bulutlu

KOCAELİ 19°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Pazar) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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EGE

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR 12°C, 20°C

Parçalı bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 19°C, 29°C

Parçalı bulutlu

MANİSA 18°C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu

MUĞLA 14°C, 28°C

Parçalı bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Akdeniz'de yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA 19°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA 21°C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 19°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ISPARTA 12°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, güney ve doğusu ile Ankara ve Kırıkkale'nin güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

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ANKARA 11°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ESKİŞEHİR 12°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA 15°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece ve sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

YOZGAT 8°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

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BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU 11°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 15°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP 17°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Pazar) sabah saatlerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK 17°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği

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ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile Ordu, Giresun, Trabzon, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA 13°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ARTVİN 15°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 17°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 19°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Pazar) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

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DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, batı kesimleri, Bingöl ve Muş çevreleri ile Erzurum'un batısısnda yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM 9°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, batı kesimlerinde yarın (Pazar) öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KARS 8°C, 17°C

Parçalı bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 13°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Pazar) yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

VAN 9°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 14°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam ve yarın (Pazar) öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

GAZİANTEP 17°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Pazar) yer yer kuvvetli olmak üzere üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT 18°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Pazar) öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ŞANLIURFA 18°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Pazar) yer yer kuvvetli olmak üzere üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

 

 

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#Hava Durumu#Meteoroloji#MGM

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