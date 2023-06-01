Meteoroloji'den son dakika sağanak uyarısı | Yarın (2 Haziran) hava nasıl olacak, İstanbul'a yağmur yağacak m? İl il hava durumu tahminleri

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güneyi, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Trabzon, Rize ve Adıyaman çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Burdur, Antalya'nın batı çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA VALİLİĞİ'NDEN UYARI

Ankara Valiliği, yarından itibaren kent genelinde etkili olması beklenen sağanak nedeniyle ani sel ve su baskınlarına karşı uyardı.

Valiliğin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi'nden alınan son verilere göre; yurdun batı kesimlerinde 2 Haziran 2023 Cuma günü görülecek gök gürültülü sağanak yağışların Ankara'da yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

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HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmaranın güneyi, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Trabzon, Rize ve Adıyaman çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Burdur, Antalya'nın batı çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, güney kesimleri sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 13°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 16°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ 14°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

SAKARYA 15°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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EGE

Parçalı ve çok bulutlu, akşam ilk saatler Afyonkarahisar ve Denizli sabah saatlerinden itibaren bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

A.KARAHİSAR 11°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam ilk saatler ve sabah saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olma üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ 15°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam ilk saatler ve sabah saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olma üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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İZMİR 19°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olma üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA 14°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olma üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, akşam ilk saatler Burdur, Isparta ve Antalya'nın batısı, sabah saatlerinden itibaren bölge geneli (Hatay haric) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra Burdur çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

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ADANA 18°C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 18°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 18°C, 32°C

Parçalı ve çok bulutlu

K.MARAŞ 16°C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin kuzeybatısında yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA 13°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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ÇANKIRI 12°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 12°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA 12°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam ilk saatler ve öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri sabah saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 10°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 14°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU 9°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 14°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, akşam ilk saatleri Trabzon, Rize ve Artvin çevreleri, sabah saatlerinden bölgenin iç kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 13°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 15°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT 12°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 17°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam ilk saatler yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve batı kesimleri öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 6°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

IĞDIR 13°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 6°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 13°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Adıyaman çevreleri öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 14°C, 33°C

Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP 15°C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT 15°C, 32°C

Parçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA 19°C, 34°C

Parçalı ve çok bulutlu