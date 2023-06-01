Meteoroloji'den son dakika sağanak uyarısı | Yarın (2 Haziran) hava nasıl olacak, İstanbul'a yağmur yağacak m? İl il hava durumu tahminleri

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güneyi, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Trabzon, Rize ve Adıyaman çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Burdur, Antalya'nın batı çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ANKARA VALİLİĞİ'NDEN UYARI
Ankara Valiliği, yarından itibaren kent genelinde etkili olması beklenen sağanak nedeniyle ani sel ve su baskınlarına karşı uyardı.
Valiliğin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi'nden alınan son verilere göre; yurdun batı kesimlerinde 2 Haziran 2023 Cuma günü görülecek gök gürültülü sağanak yağışların Ankara'da yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmaranın güneyi, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Trabzon, Rize ve Adıyaman çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Burdur, Antalya'nın batı çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, güney kesimleri sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 13°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 16°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu
KIRKLARELİ 14°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
SAKARYA 15°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, akşam ilk saatler Afyonkarahisar ve Denizli sabah saatlerinden itibaren bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
A.KARAHİSAR 11°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam ilk saatler ve sabah saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olma üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ 15°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam ilk saatler ve sabah saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olma üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR 19°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olma üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA 14°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olma üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, akşam ilk saatler Burdur, Isparta ve Antalya'nın batısı, sabah saatlerinden itibaren bölge geneli (Hatay haric) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra Burdur çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ADANA 18°C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 18°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY 18°C, 32°C
Parçalı ve çok bulutlu
K.MARAŞ 16°C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin kuzeybatısında yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ANKARA 13°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇANKIRI 12°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 12°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA 12°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam ilk saatler ve öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri sabah saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 10°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE 14°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu
KASTAMONU 9°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK 14°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, akşam ilk saatleri Trabzon, Rize ve Artvin çevreleri, sabah saatlerinden bölgenin iç kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 13°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN 15°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu
TOKAT 12°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON 17°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam ilk saatler yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve batı kesimleri öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 6°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
IĞDIR 13°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS 6°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 13°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Adıyaman çevreleri öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 14°C, 33°C
Parçalı ve çok bulutlu
GAZİANTEP 15°C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİİRT 15°C, 32°C
Parçalı ve çok bulutlu
ŞANLIURFA 19°C, 34°C
Parçalı ve çok bulutlu