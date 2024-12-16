Meteoroloji'den kar, buzlanma, don ve çığ uyarısı! Bugün hava durumu nasıl? 16 Aralık hava durumu raporu

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Hava durumu bugün yani 16 Aralık Pazartesi günü nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından günlük hava durumu raporunun yayınlanmasının ardından başta belirtilen sorunun cevabı en çok sorgulananlar arasında ilk sırlarda yer alıyor. Yapılan son tahminlere göre yurdun birçok bölgesinde kar yağışı, buzlanma ve çığ uyarısı yapıldı. Peki, bugün hava durumu nasıl? Merak edenler için ayrıntıları haberimizde derledik. İşte 16 Aralık hava durumu raporu...

BUGÜN HAVA DURUMU NASIL?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve (Hakkari ve Şırnak hariç) Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinin aralıklı yağışlı geçmesi bekleniyor. Kıyı kesimlerde sağanak, iç kesimlerde yağmur ve karla karışık yağmur, iç kesimlerin yükseklerinde kar olarak görülmesi beklenen yağışların, Güney Ege ve Batı Akdeniz kıyılarında yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

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MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve doğusunun aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE 6°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

EDİRNE 2°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL 7°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 1°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri ile Manisa ve Denizli çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, iç kesimlerinin yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, güney kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

A.KARAHİSAR 3°C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

DENİZLİ 9°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 8°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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MANİSA 7°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, batı kıyıları kuvvetli olmak üzere, kıyı kesimlerinin aralıklı sağanak, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve Toroslar kesiminin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ADANA 8°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ANTALYA 12°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 3°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

MERSİN 11°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

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İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği, yağışların genellikle yağmur ve karla karışık yağmur, yüksek kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

ANKARA 1°C, 5°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

ÇANKIRI -1°C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

ESKİŞEHİR 0°C, 4°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, zamanla kar yağışlı

KONYA 3°C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, kıyıları yağmur ve sağanak, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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BOLU 1°C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DÜZCE 6°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KASTAMONU -1°C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı yağmur ve sağanak, iç kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ZONGULDAK 6°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak, iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

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ARTVİN -3°C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SAMSUN 9°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TOKAT 2°C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

TRABZON 7°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğusunun yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM -16°C, -4°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) aralıklı kar yağışlı

KARS -14°C, -1°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) aralıklı kar yağışlı

MALATYA -3°C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) aralıklı kar yağışlı

VAN -9°C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) aralıklı kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) kuzey kesimleri aralıklı yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey ve doğu kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR -4°C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

GAZİANTEP -1°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT 0°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA 2°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu