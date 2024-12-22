Meteoroloji'den il il yağmur uyarısı! 22 Aralık Pazar bugün hava durumu nasıl? Ankara ve İstanbul'da bugün yağmur yağacak mı?

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Her hafta sonu olduğu gibi bu hafta sonu da özellikle dışarıda plan yapacaklar merak içerisinde "Bugün hava durumu nasıl?" ve "Ankara ve İstanbul'da yağmur yağacak mı?" sorusunun cevabını araştırıyor. Son tahminlere göre yurdun batı illerinde yağmur beklenirken doğu illerinde ise kar yağışı ve soğuk havanın etkili olması bekleniyor. Peki, bugün hava durumu nasıl? İşte 22 Aralık hava durumu raporuyla ilgili detaylar...

22 ARALIK BUGÜN HAVA DURUMU NASIL?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun batısı ve Güneydoğu Anadolu'nun aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Güney Ege ve Batı Akdeniz kıyıları, Doğu Akdeniz'in doğusu, Sakarya, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklenen yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, yurdun batı ve güney kıyı kesimlerinde gök gürültülü sağanak, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz'in yüksek kesimleri ve Doğu Anadolu'da karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yükseklerinde ve Doğu Anadolu'nun doğusunda dik ve eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.

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MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve doğusunun aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sakarya çevrelerinde beklenen yağışların gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ÇANAKKALE 5°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı

EDİRNE 3°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL 6°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde il geneli, yarın (Pazar) Anadolu yakası sağanak yağışlı

SAKARYA 8°C, 10°C

Parçalı çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak, kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin güney kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, kıyı kesimlerinde kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

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A.KARAHİSAR 3°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, doğu çevrelerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmurlu

DENİZLİ 8°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı

İZMİR 8°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, güney kesimleri yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA 4°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, bu akşam saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak, kıyı kesimlerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Batı Akdeniz ile Adana, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin batısında batı ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

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ADANA 8°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 10°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 6°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN 12°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Konya'nın güney ve batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklenen yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

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ANKARA 2°C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ÇANKIRI 1°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ESKİŞEHİR 2°C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KONYA 3°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde batı ve güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerin yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinde Zonguldak ve Düzce ile Bolu'nun kuzeybatı çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

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BOLU 3°C, 5°C

Çok bulutlu, gece saatlerinde kuzeybatı çevreleri yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, zamanla yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DÜZCE 6°C, 8°C

Çok bulutlu, gece saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı

KASTAMONU 0°C, 6°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

ZONGULDAK 8°C, 10°C

Çok bulutlu, gece saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, Bayburt dışında kalan yerlerin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, bölgenin yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ARTVİN 0°C, 10°C

Çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra yağmur, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SAMSUN 12°C, 15°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TOKAT 4°C, 10°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu

TRABZON 10°C, 15°C

Çok bulutlu, yarın (Pazar) sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren bölgenin batısının karla karışık yağmurlu, yüksek kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

ERZURUM -12°C, 0°C

Çok bulutlu, yarın (Pazar) sabah saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı

KARS -9°C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA -1°C, 5°C

Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

VAN -5°C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren bölgenin yağmur ve sağanak yağışlı, kuzey ve doğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR -2°C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

GAZİANTEP 3°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

SİİRT 0°C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

ŞANLIURFA 6°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı