Meteoroloji son hava durumu tahminlerini yayınladı... Yarın (3 Mayıs) hava nasıl olacak, İstanbul'da yağmur var mı? Marmara için son dakika uyarı!

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz(Giresun'un kıyı kesimleri hariç), Doğu Anadolu'nun doğusu, Ordu'nun iç kesimleri ile Edirne, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, Muğla ve Burdur çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun doğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde batısının yer yer çok bulutlu, yarın Çanakkale, Tekirdağ, Çanakkale ve Balıkesir çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA 11°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu yarın çok bulutlu
EDİRNE 9°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde çok bulutlu, yarın sağanak yağışlı
İSTANBUL 11°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu yarın çok bulutlu
KOCAELİ 11°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu, yarın Muğla çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 9°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ 13°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 15°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA 11°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu yarın çok bulutlu ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, yarın Burdur çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 12°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA 15°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu yarın zamanla parçalı çok bulutlu
HATAY 11°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
K.MARAŞ 9°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 5°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 6°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA 8°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
SİVAS 2°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 4°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE 6°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU 1°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 9°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz(Giresun'un kıyı kesimleri hariç) ile Ordu çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yükseklerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 4°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN 8°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
TOKAT 2°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON 9°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, doğusunun aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü yağışlı, yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM -2°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı
IĞDIR 8°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 5°C, 19°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
VAN 2°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 7°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP 8°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT 9°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA 12°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu