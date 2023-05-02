Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA
Hürriyet Arama
HABERLERBilgi Haberleri

Meteoroloji son hava durumu tahminlerini yayınladı... Yarın (3 Mayıs) hava nasıl olacak, İstanbul'da yağmur var mı? Marmara için son dakika uyarı!

Güncelleme Tarihi:

#Hava Durumu#Meteoroloji#Yağmur Yağacak Mı
Meteoroloji son hava durumu tahminlerini yayınladı... Yarın (3 Mayıs) hava nasıl olacak, İstanbulda yağmur var mı Marmara için son dakika uyarı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 02, 2023 22:32

Hava durumu tahminlerini yayınlayan Meteoroloji son dakika sağanak uyarısında bulundu. Sıcaklıklar salı günü yurt genelinde 2 ile 4 derece artarken, bazı illerde yağış görülecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu değerlendirmelerine göre 3 Mayıs Çarşamba günü Edirne, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, Muğla ve Burdur çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Doğu bölgelerde ise kar ve karla karışık yağmur bekleniyor. Peki, yarın hava nasıl olacak? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 3 Mayıs hava durumu değerlendirmeleri.

Haberin Devamı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz(Giresun'un kıyı kesimleri hariç), Doğu Anadolu'nun doğusu, Ordu'nun iç kesimleri ile Edirne, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, Muğla ve Burdur çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun doğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde batısının yer yer çok bulutlu, yarın Çanakkale, Tekirdağ, Çanakkale ve Balıkesir çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA 11°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu yarın çok bulutlu

Haberin Devamı

EDİRNE 9°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde çok bulutlu, yarın sağanak yağışlı

İSTANBUL 11°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu yarın çok bulutlu

KOCAELİ 11°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji son hava durumu tahminlerini yayınladı... Yarın (3 Mayıs) hava nasıl olacak, İstanbulda yağmur var mı Marmara için son dakika uyarı

EGE
Parçalı ve az bulutlu, yarın Muğla çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 9°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 13°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 15°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA 11°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu yarın çok bulutlu ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı

AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, yarın Burdur çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 12°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 15°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu yarın zamanla parçalı çok bulutlu

HATAY 11°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

K.MARAŞ 9°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 5°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 6°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA 8°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

SİVAS 2°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji son hava durumu tahminlerini yayınladı... Yarın (3 Mayıs) hava nasıl olacak, İstanbulda yağmur var mı Marmara için son dakika uyarı

Haberin Devamı

BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 4°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE 6°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU 1°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 9°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz(Giresun'un kıyı kesimleri hariç) ile Ordu çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yükseklerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 4°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN 8°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT 2°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON 9°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Haberin Devamı

Meteoroloji son hava durumu tahminlerini yayınladı... Yarın (3 Mayıs) hava nasıl olacak, İstanbulda yağmur var mı Marmara için son dakika uyarı

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, doğusunun aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü yağışlı, yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM -2°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

IĞDIR 8°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 5°C, 19°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

VAN 2°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

Meteoroloji son hava durumu tahminlerini yayınladı... Yarın (3 Mayıs) hava nasıl olacak, İstanbulda yağmur var mı Marmara için son dakika uyarı

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 7°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP 8°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

Haberin Devamı

SİİRT 9°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA 12°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

Haberle ilgili daha fazlası:
#Hava Durumu#Meteoroloji#Yağmur Yağacak Mı

BAKMADAN GEÇME!

Canlı anlatım: Arsenal-Chelsea maçı

Canlı anlatım: Arsenal-Chelsea maçı

#İngiltere Premier Lig
FED FAİZ KARARI 2023 MAYIS AYI | FED faiz kararı ne zaman saat kaçta açıklanacak 2023 Mayıs ayı ABD Merkez Bankası faiz toplantısı beklentileri ne yönde

FED FAİZ KARARI 2023 MAYIS AYI | FED faiz kararı ne zaman saat kaçta açıklanacak? 2023 Mayıs ayı ABD Merkez Bankası faiz toplantısı beklentileri ne yönde?

#FED Faiz Kararı
Doğalgaz hangi tarihlerde ücretsiz Ücretsiz doğalgaz ne zaman başlayacak, bu ay (mayıs ayı) doğalgaz bedava mı Karar Resmi Gazetede

Doğalgaz hangi tarihlerde ücretsiz? Ücretsiz doğalgaz ne zaman başlayacak, bu ay (mayıs ayı) doğalgaz bedava mı? Karar Resmi Gazete'de!

#Doğalgaz Ne Zaman Ücretsiz
ENFLASYON RAKAMLARI 2023 NİSAN (TUİK) || Enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak, saat kaçta İşte, Nisan ayı enflasyon beklentisi 2023

ENFLASYON RAKAMLARI 2023 NİSAN (TUİK) || Enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak, saat kaçta? İşte, Nisan ayı enflasyon beklentisi 2023

#Enflasyon Rakamları
Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı (bilet-ikramiye) 2 Mayıs 2023 | Milli Piyango Online Süper Loto çekiliş sonuçları ile tam 15 milyon TL devretti

Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı (bilet-ikramiye) 2 Mayıs 2023 | Milli Piyango Online Süper Loto çekiliş sonuçları ile tam 15 milyon TL devretti!

#Süper Loto Sonuçları

BAKMADAN GEÇME!

Canlı anlatım: Arsenal-Chelsea maçı

Canlı anlatım: Arsenal-Chelsea maçı

#İngiltere Premier Lig
FED FAİZ KARARI 2023 MAYIS AYI | FED faiz kararı ne zaman saat kaçta açıklanacak 2023 Mayıs ayı ABD Merkez Bankası faiz toplantısı beklentileri ne yönde

FED FAİZ KARARI 2023 MAYIS AYI | FED faiz kararı ne zaman saat kaçta açıklanacak? 2023 Mayıs ayı ABD Merkez Bankası faiz toplantısı beklentileri ne yönde?

#FED Faiz Kararı
Doğalgaz hangi tarihlerde ücretsiz Ücretsiz doğalgaz ne zaman başlayacak, bu ay (mayıs ayı) doğalgaz bedava mı Karar Resmi Gazetede

Doğalgaz hangi tarihlerde ücretsiz? Ücretsiz doğalgaz ne zaman başlayacak, bu ay (mayıs ayı) doğalgaz bedava mı? Karar Resmi Gazete'de!

#Doğalgaz Ne Zaman Ücretsiz
ENFLASYON RAKAMLARI 2023 NİSAN (TUİK) || Enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak, saat kaçta İşte, Nisan ayı enflasyon beklentisi 2023

ENFLASYON RAKAMLARI 2023 NİSAN (TUİK) || Enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak, saat kaçta? İşte, Nisan ayı enflasyon beklentisi 2023

#Enflasyon Rakamları
Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı (bilet-ikramiye) 2 Mayıs 2023 | Milli Piyango Online Süper Loto çekiliş sonuçları ile tam 15 milyon TL devretti

Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı (bilet-ikramiye) 2 Mayıs 2023 | Milli Piyango Online Süper Loto çekiliş sonuçları ile tam 15 milyon TL devretti!

#Süper Loto Sonuçları