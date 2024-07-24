Meteoroloji il il hava durumu tahminlerini yayınladı... Yarın (25 Temmuz ) hava nasıl olacak? İstanbul'da yağmur var mı? Sağanak yağış geliyor!

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara’nın batısı, İç Ege'nin doğusu, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ve İskenderun Körfezi, İç Anadolu'nun batı ve güneyi, (Samsun hariç) Batı ve Orta Karadeniz kıyı illeri ve Bolu ile Doğu Anadolu'nun doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Trakya'nın kuzeyi, İç Ege'nin doğusu, Akdeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu'nun batısında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 22°C, 31°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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İSTANBUL 25°C, 32°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra Avrupa yakası yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 22°C, 30°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Perşembe) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ 23°C, 33°C

Parçalı bulutlu

EGE

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Perşembe) Uşak, Kütahya, Denizli, Afyonkarahisar çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 18°C, 30°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ 25°C, 39°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 25°C, 37°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA 24°C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ve İskenderun Körfezi çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Perşembe) bölgenin iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

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ADANA 27°C, 34°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 28°C, 32°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 27°C, 33°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Perşembe) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA 25°C, 34°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, batı ve güney kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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ANKARA 21°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın (Perşembe) yer yer çok bulutlu, batısı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 20°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın (Perşembe) yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA 22°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu, bu akşam ve yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİVAS 14°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Perşembe) Bolu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 15°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın (Perşembe) yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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DÜZCE 19°C, 33°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

SİNOP 24°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 22°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Samsun hariç bölgenin kıyı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 19°C, 34°C

Parçalı bulutlu

ARTVİN 18°C, 27°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 22°C, 29°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç ve doğu kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 23°C, 28°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde Ağrı ve Iğdır ile yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra Van ve Ağrı'nın doğu çevrelerinin yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 12°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS 12°C, 25°C

Parçalı bulutlu

MALATYA 20°C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN 16°C, 28°C

Parçalı bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra doğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, batı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 25°C, 40°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 25°C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT 26°C, 39°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 28°C, 40°C

Az bulutlu ve açık