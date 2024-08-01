Meteoroloji hava durumu tahminlerini yayınladı | Yarın (2 Ağustos) hava nasıl olacak? İstanbul'da yağmur var mı? Sıcaklıklar yeniden artıyor!

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzeydoğusu ve Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Rize, Artvin, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır, Erzurum'un kuzey ve doğu çevreleri ile Trabzon, Giresun ve Ordu'nun iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 18°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL 21°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ 17°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

KOCAELİ 21°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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DENİZLİ 25°C, 40°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR 24°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA 25°C, 40°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA 24°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, iç ve doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 26°C, 36°C

Az bulutlu ve açık, kuzey ve doğu çevreleri yer yer parçalı bulutlu

ANTALYA 27°C, 34°C

Az bulutlu ve açık, iç ve batı çevreleri yer yer parçalı bulutlu

HATAY 26°C, 34°C

Parçalı bulutlu

ISPARTA 21°C, 37°C

Az bulutlu ve açık, güney ve doğu çevreleri yer yer parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 19°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI 16°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR 16°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

KONYA 19°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Az bulutlu, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 15°C, 31°C

Az bulutlu

DÜZCE 17°C, 33°C

Az bulutlu

SİNOP 23°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 18°C, 28°C

Az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı, doğusunun çok bulutlu bulutlu, Rize ve Artvin çevreleri ile Trabzon, Giresun ve Ordu'nun iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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AMASYA 17°C, 34°C

Parçalı bulutlu

ARTVİN 17°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 21°C, 29°C

Parçalı bulutlu

TRABZON 21°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı ve çok bulutlu, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevreleri ile Erzurum'un kuzey ve doğu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 11°C, 29°C

Parçalı bulutlu, kuzey ve doğu çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 10°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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MALATYA 18°C, 35°C

Az bulutlu

VAN 15°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 24°C, 40°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 25°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 25°C, 39°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 28°C, 40°C

Az bulutlu ve açık