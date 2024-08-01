Meteoroloji hava durumu tahminlerini yayınladı | Yarın (2 Ağustos) hava nasıl olacak? İstanbul'da yağmur var mı? Sıcaklıklar yeniden artıyor!

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzeydoğusu ve Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Rize, Artvin, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır, Erzurum'un kuzey ve doğu çevreleri ile Trabzon, Giresun ve Ordu'nun iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 18°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL 21°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ 17°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
KOCAELİ 21°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DENİZLİ 25°C, 40°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR 24°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA 25°C, 40°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA 24°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, iç ve doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 26°C, 36°C
Az bulutlu ve açık, kuzey ve doğu çevreleri yer yer parçalı bulutlu
ANTALYA 27°C, 34°C
Az bulutlu ve açık, iç ve batı çevreleri yer yer parçalı bulutlu
HATAY 26°C, 34°C
Parçalı bulutlu
ISPARTA 21°C, 37°C
Az bulutlu ve açık, güney ve doğu çevreleri yer yer parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 19°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
ÇANKIRI 16°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR 16°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
KONYA 19°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Az bulutlu, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 15°C, 31°C
Az bulutlu
DÜZCE 17°C, 33°C
Az bulutlu
SİNOP 23°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 18°C, 28°C
Az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı, doğusunun çok bulutlu bulutlu, Rize ve Artvin çevreleri ile Trabzon, Giresun ve Ordu'nun iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 17°C, 34°C
Parçalı bulutlu
ARTVİN 17°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN 21°C, 29°C
Parçalı bulutlu
TRABZON 21°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı ve çok bulutlu, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevreleri ile Erzurum'un kuzey ve doğu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 11°C, 29°C
Parçalı bulutlu, kuzey ve doğu çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS 10°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 18°C, 35°C
Az bulutlu
VAN 15°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 24°C, 40°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 25°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 25°C, 39°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 28°C, 40°C
Az bulutlu ve açık