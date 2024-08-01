×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERBilgi Haberleri

Meteoroloji hava durumu tahminlerini yayınladı | Yarın (2 Ağustos) hava nasıl olacak? İstanbul'da yağmur var mı? Sıcaklıklar yeniden artıyor!

Güncelleme Tarihi:

#Hava Durumu#Meteoroloji#İstanbul
Meteoroloji hava durumu tahminlerini yayınladı | Yarın (2 Ağustos) hava nasıl olacak İstanbulda yağmur var mı Sıcaklıklar yeniden artıyor
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 01, 2024 22:35

Son dakika hava durumu tahminleri il il yayınlandı. Bunaltıcı sıcaklıkların ardından serin hava etkili olurken, hafta başı için uyarı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu raporuna göre cuma günü Rize, Artvin, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır, Erzurum ile Trabzon, Giresun ve Ordu'da sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Hava sıcaklıklarının ise ülkemiz genelinde biraz artacağı, hafta başından itibaren iç ve batı bölgelerde yer yer mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Peki, yarın hava nasıl olacak, yağmur yağacak mı? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 2 Ağustos hava durumu değerlendirmeleri.

Haberin Devamı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzeydoğusu ve Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Rize, Artvin, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır, Erzurum'un kuzey ve doğu çevreleri ile Trabzon, Giresun ve Ordu'nun iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 18°C, 38°C
Az bulutlu ve açık

İSTANBUL 21°C, 32°C
Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ 17°C, 36°C
Az bulutlu ve açık

KOCAELİ 21°C, 33°C
Az bulutlu ve açık

Meteoroloji hava durumu tahminlerini yayınladı | Yarın (2 Ağustos) hava nasıl olacak İstanbulda yağmur var mı Sıcaklıklar yeniden artıyor

EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Haberin Devamı

DENİZLİ 25°C, 40°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR 24°C, 35°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA 25°C, 40°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA 24°C, 37°C
Az bulutlu ve açık

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, iç ve doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 26°C, 36°C
Az bulutlu ve açık, kuzey ve doğu çevreleri yer yer parçalı bulutlu

ANTALYA 27°C, 34°C
Az bulutlu ve açık, iç ve batı çevreleri yer yer parçalı bulutlu

HATAY 26°C, 34°C
Parçalı bulutlu

Meteoroloji hava durumu tahminlerini yayınladı | Yarın (2 Ağustos) hava nasıl olacak İstanbulda yağmur var mı Sıcaklıklar yeniden artıyor

ISPARTA 21°C, 37°C
Az bulutlu ve açık, güney ve doğu çevreleri yer yer parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 19°C, 34°C
Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI 16°C, 35°C
Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR 16°C, 34°C
Az bulutlu ve açık

KONYA 19°C, 33°C
Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ
Az bulutlu, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 15°C, 31°C
Az bulutlu

DÜZCE 17°C, 33°C
Az bulutlu

SİNOP 23°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 18°C, 28°C
Az bulutlu

Meteoroloji hava durumu tahminlerini yayınladı | Yarın (2 Ağustos) hava nasıl olacak İstanbulda yağmur var mı Sıcaklıklar yeniden artıyor

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı, doğusunun çok bulutlu bulutlu, Rize ve Artvin çevreleri ile Trabzon, Giresun ve Ordu'nun iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Haberin Devamı

AMASYA 17°C, 34°C
Parçalı bulutlu

ARTVİN 17°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 21°C, 29°C
Parçalı bulutlu

TRABZON 21°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU
Az bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı ve çok bulutlu, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevreleri ile Erzurum'un kuzey ve doğu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 11°C, 29°C
Parçalı bulutlu, kuzey ve doğu çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 10°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Haberin Devamı

MALATYA 18°C, 35°C
Az bulutlu

VAN 15°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji hava durumu tahminlerini yayınladı | Yarın (2 Ağustos) hava nasıl olacak İstanbulda yağmur var mı Sıcaklıklar yeniden artıyor

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 24°C, 40°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 25°C, 38°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT 25°C, 39°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 28°C, 40°C
Az bulutlu ve açık

Haberle ilgili daha fazlası:
#Hava Durumu#Meteoroloji#İstanbul

BAKMADAN GEÇME!

Meteoroloji hava durumu tahminlerini yayınladı | Yarın (2 Ağustos) hava nasıl olacak İstanbulda yağmur var mı Sıcaklıklar yeniden artıyor

Meteoroloji hava durumu tahminlerini yayınladı | Yarın (2 Ağustos) hava nasıl olacak? İstanbul'da yağmur var mı? Sıcaklıklar yeniden artıyor!

#Hava Durumu
Trabzonspor 1-0 Ruzomberok (UEFA Avrupa Ligi maçı)

Trabzonspor 1-0 Ruzomberok (UEFA Avrupa Ligi maçı)

#Trabzonspor Ruzomberok Canlı İzle
Canlı Anlatım | La Fiorita Başakşehir ( Konferans Ligi 2. eleme turu rövanş maçı)

Canlı Anlatım | La Fiorita Başakşehir ( Konferans Ligi 2. eleme turu rövanş maçı)

#UEFA Konferans Ligi 2. Eleme Turu
Hoş geldin Ağustos ayı mesajları ve sözleri 2024 En güzel, anlamlı, resimli Ağustos ayı ile ilgili anlamlı ve dokunaklı sözler: Güneşin enerjisiyle yeni başlangıçlar yapma zamanı...

Hoş geldin Ağustos ayı mesajları ve sözleri 2024! En güzel, anlamlı, resimli Ağustos ayı ile ilgili anlamlı ve dokunaklı sözler: 'Güneşin enerjisiyle yeni başlangıçlar yapma zamanı...'

#Hoş Geldin Ağustos Ayı 2024
Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme başvuru ekranı 2024 || MEB eş durumu öğretmen atama başvuruları ne zaman, nasıl yapılır İşte özür grubu atama ve başvuru tarihleri

Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme başvuru ekranı 2024 || MEB eş durumu öğretmen atama başvuruları ne zaman, nasıl yapılır? İşte özür grubu atama ve başvuru tarihleri

#Mazerete Bağlı Yer Değiştirme

EN SON HABERLER

Meteoroloji hava durumu tahminlerini yayınladı | Yarın (2 Ağustos) hava nasıl olacak İstanbulda yağmur var mı Sıcaklıklar yeniden artıyor

Meteoroloji hava durumu tahminlerini yayınladı | Yarın (2 Ağustos) hava nasıl olacak? İstanbul'da yağmur var mı? Sıcaklıklar yeniden artıyor!

#Hava Durumu
Trabzonspor 1-0 Ruzomberok (UEFA Avrupa Ligi maçı)

Trabzonspor 1-0 Ruzomberok (UEFA Avrupa Ligi maçı)

#Trabzonspor Ruzomberok Canlı İzle
Canlı Anlatım | La Fiorita Başakşehir ( Konferans Ligi 2. eleme turu rövanş maçı)

Canlı Anlatım | La Fiorita Başakşehir ( Konferans Ligi 2. eleme turu rövanş maçı)

#UEFA Konferans Ligi 2. Eleme Turu
Hoş geldin Ağustos ayı mesajları ve sözleri 2024 En güzel, anlamlı, resimli Ağustos ayı ile ilgili anlamlı ve dokunaklı sözler: Güneşin enerjisiyle yeni başlangıçlar yapma zamanı...

Hoş geldin Ağustos ayı mesajları ve sözleri 2024! En güzel, anlamlı, resimli Ağustos ayı ile ilgili anlamlı ve dokunaklı sözler: 'Güneşin enerjisiyle yeni başlangıçlar yapma zamanı...'

#Hoş Geldin Ağustos Ayı 2024
Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme başvuru ekranı 2024 || MEB eş durumu öğretmen atama başvuruları ne zaman, nasıl yapılır İşte özür grubu atama ve başvuru tarihleri

Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme başvuru ekranı 2024 || MEB eş durumu öğretmen atama başvuruları ne zaman, nasıl yapılır? İşte özür grubu atama ve başvuru tarihleri

#Mazerete Bağlı Yer Değiştirme