Meteoroloji hava durumu tahminlerini yayınladı! Bugün (25 Temmuz) hava nasıl olacak? Hava sıcaklıkları için yeni uyarı!

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam Trabzon, Rize ve Giresun çevrelerinde, bugün (Salı) Kars ve Ardahan çevreleri ile Artvin, Rize ve Trabzon'un iç kesimleri ve Erzurum'un kuzeydoğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

YEREL KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların bu akşam Trabzon, Rize ve Giresun çevrelerinde, bugün (Salı) Kars ve Ardahan çevreleri ile Artvin, Rize ve Trabzon'un iç kesimleri ve Erzurum'un kuzeydoğusunda yer yer kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, lokal su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 21°C, 39°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL 21°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

KOCAELİ 20°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

TEKİRDAĞ 21°C, 28°C

Az bulutlu ve açık

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 14°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ 20°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR 23°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA 22°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ADANA 25°C, 40°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 23°C, 41°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA 19°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

MERSİN 27°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney kesimlerinde kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

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ANKARA 16°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR 14°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

KAYSERİ 12°C, 30°C

Az bulutlu ve açık

KONYA 19°C, 30°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 12°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU 10°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP 21°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 17°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz'in aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam Trabzon, Rize ve Giresun çevrelerinde, bugün (Salı) Artvin, Rize ve Trabzon'un iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

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RİZE 21°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 20°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TOKAT 15°C, 29°C

Parçalı bulutlu

TRABZON 24°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Kuzey ve doğusunun parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzeydoğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın güneybatı kesimlerinde kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

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AĞRI 14°C, 26°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam ve bugün (Salı) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ERZURUM 12°C, 25°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 19°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

VAN 16°C, 26°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bugün (Salı) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 26°C, 40°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 24°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN 27°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 29°C, 40°C

Az bulutlu ve açık