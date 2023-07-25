Meteoroloji hava durumu tahminlerini yayınladı! Bugün (25 Temmuz) hava nasıl olacak? Hava sıcaklıkları için yeni uyarı!

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam Trabzon, Rize ve Giresun çevrelerinde, bugün (Salı) Kars ve Ardahan çevreleri ile Artvin, Rize ve Trabzon'un iç kesimleri ve Erzurum'un kuzeydoğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
YEREL KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların bu akşam Trabzon, Rize ve Giresun çevrelerinde, bugün (Salı) Kars ve Ardahan çevreleri ile Artvin, Rize ve Trabzon'un iç kesimleri ve Erzurum'un kuzeydoğusunda yer yer kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, lokal su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 21°C, 39°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL 21°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
KOCAELİ 20°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
TEKİRDAĞ 21°C, 28°C
Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 14°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ 20°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR 23°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA 22°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
ADANA 25°C, 40°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 23°C, 41°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA 19°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
MERSİN 27°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney kesimlerinde kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
ANKARA 16°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR 14°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
KAYSERİ 12°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
KONYA 19°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 12°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU 10°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP 21°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 17°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz'in aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam Trabzon, Rize ve Giresun çevrelerinde, bugün (Salı) Artvin, Rize ve Trabzon'un iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
RİZE 21°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN 20°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TOKAT 15°C, 29°C
Parçalı bulutlu
TRABZON 24°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Kuzey ve doğusunun parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzeydoğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın güneybatı kesimlerinde kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
AĞRI 14°C, 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam ve bugün (Salı) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ERZURUM 12°C, 25°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 19°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
VAN 16°C, 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bugün (Salı) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 26°C, 40°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 24°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN 27°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 29°C, 40°C
Az bulutlu ve açık