Meteoroloji hava durumu tahminlerini il il yayınladı... Yarın (9 Ağustos) hava nasıl olacak? Havalar serinleyecek mi? İstanbul'a son dakika uyarısı!

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey ve iç kesimleri ile Akdeniz parçalı bulutlu, Akdeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç kesimleri, Kocaeli, Afyonkarahisar, Kars ve Ardahan çevreleri ile İstanbul'un Anadolu Yakası ve kuzey kıyıları, Denizli'nin güney ve doğu, Ankara'nın kuzey, Bolu'nun doğu, Karabük'ün güney, Çankırı'nın batı ilçelerinin kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, yarın (Cuma) sabah saatlerinde Kocaeli çevreleri ile İstanbul'un Anadolu Yakası ve kuzey kıyılarının kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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EDİRNE 19°C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 23°C, 30°C

Parçalı bulutlu, yarın (Cuma) sabah saatlerinde Anadolu Yakası ve kuzey kıyılarının kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 18°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 22°C, 33°C

Parçalı bulutlu, yarın (Cuma) sabah saatlerinde kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Az bulutlu ve açık, bölgenin iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra Afyonkarahisar çevreleri ile Denizli'nin güney ve doğu ilçelerinin kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AFYON 17°C, 34°C

Parçalı bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ 25°C, 40°C

Parçalı bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra güney ve doğu ilçeleri kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 23°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA 23°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, bu akşam ile yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra bölgenin iç kesimlerinin kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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ADANA 26°C, 36°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, bu akşam ile yarın (Cuma) öğleden sonra iç kesimleri kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 27°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu, bu akşam ile yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra iç kesimleri kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 26°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA 21°C, 35°C

Parçalı bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzey kesimleri parçalı bulutlu, Ankara'nın kuzey, Çankırı'nın batı ilçelerinin kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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ANKARA 19°C, 34°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra kuzey ilçeleri kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI 17°C, 35°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra batı ilçeleri kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 16°C, 32°C

Az bulutlu ve açık, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu

KONYA 21°C, 35°C

Az bulutlu ve açık, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra Bolu'nun doğu, Karabük'ün güney ilçelerinin kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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BOLU 14°C, 30°C

Parçalı bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra doğu ilçeleri kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 19°C, 32°C

Parçalı bulutlu

SİNOP 23°C, 31°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK 21°C, 28°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı bulutlu, bu akşam ile yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra kıyı illerinin iç kesimlerinin kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 18°C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

ARTVİN 17°C, 28°C

Parçalı bulutlu, bu akşam ile yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yüksek kesimleri kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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SAMSUN 22°C, 31°C

Parçalı bulutlu, bu akşam ile yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra iç kesimleri kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 23°C, 29°C

Parçalı bulutlu, bu akşam ile yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra iç kesimleri kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, bölgenin kuzeydoğu kesimleri parçalı bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra Kars ve Ardahan çevrelerinin kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 12°C, 31°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

KARS 11°C, 27°C

Parçalı bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 19°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

VAN 15°C, 30°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 25°C, 41°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 26°C, 39°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 26°C, 39°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 29°C, 42°C

Az bulutlu ve açık