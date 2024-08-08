Meteoroloji hava durumu tahminlerini il il yayınladı... Yarın (9 Ağustos) hava nasıl olacak? Havalar serinleyecek mi? İstanbul'a son dakika uyarısı!

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey ve iç kesimleri ile Akdeniz parçalı bulutlu, Akdeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç kesimleri, Kocaeli, Afyonkarahisar, Kars ve Ardahan çevreleri ile İstanbul'un Anadolu Yakası ve kuzey kıyıları, Denizli'nin güney ve doğu, Ankara'nın kuzey, Bolu'nun doğu, Karabük'ün güney, Çankırı'nın batı ilçelerinin kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, yarın (Cuma) sabah saatlerinde Kocaeli çevreleri ile İstanbul'un Anadolu Yakası ve kuzey kıyılarının kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 19°C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 23°C, 30°C
Parçalı bulutlu, yarın (Cuma) sabah saatlerinde Anadolu Yakası ve kuzey kıyılarının kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 18°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ 22°C, 33°C
Parçalı bulutlu, yarın (Cuma) sabah saatlerinde kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Az bulutlu ve açık, bölgenin iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra Afyonkarahisar çevreleri ile Denizli'nin güney ve doğu ilçelerinin kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AFYON 17°C, 34°C
Parçalı bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ 25°C, 40°C
Parçalı bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra güney ve doğu ilçeleri kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR 23°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA 23°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, bu akşam ile yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra bölgenin iç kesimlerinin kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 26°C, 36°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, bu akşam ile yarın (Cuma) öğleden sonra iç kesimleri kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 27°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu, bu akşam ile yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra iç kesimleri kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY 26°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA 21°C, 35°C
Parçalı bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzey kesimleri parçalı bulutlu, Ankara'nın kuzey, Çankırı'nın batı ilçelerinin kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 19°C, 34°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra kuzey ilçeleri kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇANKIRI 17°C, 35°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra batı ilçeleri kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 16°C, 32°C
Az bulutlu ve açık, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu
KONYA 21°C, 35°C
Az bulutlu ve açık, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra Bolu'nun doğu, Karabük'ün güney ilçelerinin kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 14°C, 30°C
Parçalı bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra doğu ilçeleri kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE 19°C, 32°C
Parçalı bulutlu
SİNOP 23°C, 31°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK 21°C, 28°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı bulutlu, bu akşam ile yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra kıyı illerinin iç kesimlerinin kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 18°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
ARTVİN 17°C, 28°C
Parçalı bulutlu, bu akşam ile yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yüksek kesimleri kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN 22°C, 31°C
Parçalı bulutlu, bu akşam ile yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra iç kesimleri kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON 23°C, 29°C
Parçalı bulutlu, bu akşam ile yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra iç kesimleri kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, bölgenin kuzeydoğu kesimleri parçalı bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra Kars ve Ardahan çevrelerinin kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 12°C, 31°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
KARS 11°C, 27°C
Parçalı bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 19°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
VAN 15°C, 30°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 25°C, 41°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 26°C, 39°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 26°C, 39°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 29°C, 42°C
Az bulutlu ve açık