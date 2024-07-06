Mesud Pezekişyan kimdir? İran'ın yeni cumhurbaşkanı Mesutd Pezekişyan'ın biyografi ve kariyer bilgileri

Haberin Devamı

Mesut Pezeşkiyan, İranlı bir kalp cerrahı ve reformcu politikacıdır. 2001-2005 yılları arasında İran Sağlık ve Tıp Eğitimi Bakanı olarak görev yapmış, 2024'te İran cumhurbaşkanı seçilmiştir. Peki, Mesut Pezeşkiyan kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, o isim hakkında detaylı biyografi bilgileri.

MESUT PEZEŞKİYAN KİMDİR?

Mesut Pezeşkiyan, 29 Eylül 1954'te İran'ın Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Mahabad'da doğmuştur. İranlı Türk bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Pezeşkiyan, Tebriz Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olmuş ve İran-Irak Savaşı sırasında sağlık ekipleri ile çalışmıştır. Kalp cerrahı olan Pezeşkiyan, kariyerine sağlık alanında başladığı gibi daha sonra politikaya atılmıştır.

MESUT PEZEŞKİYAN KARİYERİ

Pezeşkiyan'ın siyasi kariyeri, 1997 yılında Sağlık Bakanı Yardımcısı olarak başlamış ve 2001-2005 yılları arasında Sağlık Bakanı olarak devam etmiştir. 2016-2020 yılları arasında İran İslamî Şûra Meclisi'nde Birinci Başkan Yardımcısı olarak görev yapmış, 2024'te İran cumhurbaşkanı seçilmiştir. Pezeşkiyan, reformcu politikaları ve sağlık alanındaki çalışmaları ile tanınmaktadır.