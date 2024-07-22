Mersis No nedir, nasıl alınır? Mersis numarası sorgulama nasıl yapılır?

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MERSİS, Türkiye'deki ticari işletmelerin kayıt işlemlerinin elektronik ortamda yürütülmesini sağlayan bir sistemdir. Her işletmeye özel bir MERSİS numarası tahsis edilir. Mersis numarası, borsa kurumlarında ve bakanlıklarda MERSİS numaralarının yer aldığı ortak veri tabanları bulunur.

MERSİS No Nedir?

MERSİS numarası, tam 16 haneden oluşan bir numaradır. Limited ve anonim şirketlerde ise, “0” ile başlar daha sonrasında ise, vergi numarası gelir. Son olarak da “000” ve “15-16-17 gibi” çeşitli rakamlarla biter. Şahıs işletmeleri için de mersis numarası; şirket sahibinin TC kimlik numarası ile başlar. Daha sonra da 00015, 00019 gibi biter. MERSİS numaranız bu şekilde değil de, çok karmaşık sayılardan meydana geliyorsa bu şirketinizin geçici bir MERSİS numarasıdır. Örneğin; 1122334455667788 şeklinde yazılır. Bu gibi bir durumla karşılaştığınız zaman bağlı bulunduğunuz ticaret sicil müdürlüğüne bu durumu bildirerek bir MERSİS numarası üretilmesini de talep edebilirsiniz.

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Merkezi Sicil Kayıt Sistemi, ticari ve şirket işletmelerin kayıt ve değişiklik işlemlerinin dijital olarak yürütülmesi, ticaret sicili kayıtlarının tescil ve ilanı için gereken bilgilerin periyodik olarak depolanarak dijital bir ortamda sunulmasını sağlamak şartıyla tasarlanıyor. MERSİS, Merkezi Sicil Kayıt Sistemi’nin kısaltılmış hali olarak bilinir. MERSİS numarası, 16 haneli bir sayısal kod olarak bilinir.

MERSİS Nasıl Alınır ve Sorgulanır?

Mersis numarası, bilmiyorsanız öncellikle bu sisteme kayıt olmanız gerekir. Kayıt olmak için şu adımları takip etmeniz gerekir;

MERSİS internet sitesine https://mersis.gtb.gov.tr/Portal/Home/Indexgirin giriş yapmanız gerekir.

Ekranın sağ üst tarafında bulunan giriş butonuna tıklamanız gerekir.

Karşınıza gelen dört seçenekten bir tanesini seçerek gerekli tüm alanları doldurarak giriş butonuna tıklamanız gerekir.

Açılan sayfada ise, başvurular seçeneğine tıklamanız gerekir.

Ardından firmanızın türünü seçmeniz gerekir.

Gerekli olan tüm alanları eksiksiz, hatasız ve güncel bir şekilde doldurabilirsiniz.

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Daha sonra bağlı bulunduğunuz Ticaret Sicil Müdürlüğü ile iletişime geçerek MERSİS numarasını alma işlemlerini kısa zamanda tamamlayabilirsiniz.

MERSİS No Sorgulama Nasıl Yapılır?

MERSİS'e kayıt yapma işlemlerinizi tamamladıktan sonra kısa bir zaman içinde sisteme giriş yaparak ekrandan sağ tarafta yer alan "Şirket Sorgulama" kısmına tıklamanız gerekir. Açılan sayfada ise, "Firma Arama" bağlantısına işaretlemeniz gerekir. Daha sonra da sorgulama seçeneklerinden bir tanesini seçerek sorgulama işlemini kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz.

Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS) iki temel durumu sağlamak için tasarlanan merkezi bir bilgi sistemi olarak bilinir. Bu fonksiyonlardan ilki ise, şirket ile birlikte diğer ticari işletmelerin değişiklik, kayıt ve terkin işlemlerinin elektronik bir ortamda yapılması ve ticaret sicili kayıtları ile birlikte ilan ve tescil edilmesi gerekli olan içeriklerin düzenli bir şekilde depolanarak elektronik ortama sunulmasıdır.

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İkinci diğer önemli fonksiyonu ise bütün tüzel kişilikler ve diğer ekonomik birimlerin (tacir, meslek örgütleri, serbest meslek erbabı, dernek, sendikalar, birlikler, vakıf, odalar, bunların üst kuruluşları, kamu kurum ve kuruluşları) tekil bir numara ile sistemin içinde birleştirilerek kamu kurumlarının tüzel kişiliklerle ilgili ihtiyacı olan bilgilerin tek bir yerde sağlanmasına denir.

MERSİS ülkemizde yaşanan e-dönüşüm sürecinin çok önemli projeleri arasında yer alır. Aynı zamanda, kamunun elektronik hizmetleri için tasarlanmış olan dört temel veri tabanından yani (Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi (MERNİS), Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi (TAKBİS), Ulusal Adres Veri Tabanı (UAVT) ve Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS)) olarak bilinir.