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Yılın son günlerine doğru girilirken yılbaşı kutlamaları başladı. Merry Christmas kelimesi de sosyal medya platformları başta olmak üzere birçok platformda sıkça görülen kelimeler arasında yer alıyor. Merry Christmas kelimesinin ilk belgelenmiş kullanımı 16. yüzyıla dayanır. Peki, Merry Christmas nedir, ne demek, ne anlama geliyor? İşte kelimenin anlamı…

MERRY CHRISTMAS NE DEMEK, NE ANLAMA GELİYOR?

"Merry Christmas", İngilizcede "Mutlu Noeller" anlamına gelir. Noel döneminde, özellikle Hristiyanlar arasında, iyi dilek ve kutlama amacıyla kullanılan bir ifadedir. Noel, Hz. İsa'nın doğumunu anmak için kutlanan bir bayramdır ve 25 Aralık'ta kutlanır. "Merry Christmas" ifadesi, bu dönemde sevdiklere mutluluk, huzur ve neşe dilemek için söylenir.

Noel’in Kökeni

Noel (Christmas), Hristiyanlar tarafından Hz. İsa’nın doğumunu anmak için kutlanan bir bayramdır. Hz. İsa’nın tam doğum tarihi bilinmemekle birlikte, Roma İmparatorluğu döneminde, 4. yüzyılda 25 Aralık, İsa'nın doğumu için resmi bayram günü olarak kabul edilmiştir. Bunun sebebi, bu tarihin daha önce Roma'da kutlanan pagan "Saturnalia" festivaline denk gelmesidir. Böylece Hristiyanlık, pagan kültürünü dönüştürerek bu günü dini bir bayrama çevirmiştir.

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"Christmas" Kelimesinin Kökeni

İngilizce "Christmas", "Christ" (Mesih) ve "Mass" (Ayini) kelimelerinin birleşiminden gelir. "Mesih'in Ayini" anlamına gelir. 11. yüzyılda bu terim yaygınlaşmaya başlamıştır.

"Merry Christmas" İfadesi

"Merry" kelimesi, Eski İngilizcede "mutlu, neşeli" anlamına gelir. İlk belgelenmiş kullanımı 16. yüzyıla dayanır. Bu ifade, 1843'te Charles Dickens'ın ünlü eseri A Christmas Carol'da da popüler hale gelmiştir. Kitapta insanlar birbirlerine "Merry Christmas!" diyerek iyi dileklerde bulunur.

Günümüzde "Merry Christmas", dini bağlamından bağımsız olarak, herkes için mutlu, huzurlu bir tatil sezonu dilemek için kullanılan evrensel bir ifade haline gelmiştir. Noel, artık dini olmayan kişilerce de aile toplantıları, hediyeleşme ve dayanışma dönemi olarak kutlanmaktadır.