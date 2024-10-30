Merkezi atama nedir, ne demek? Merkezi atama kadrolu mu olur?

Haberin Devamı

Merkezi atama süreci, belirli bir kural ve prosedür çerçevesinde gerçekleşmektedir.. Başvuruların kabul edildiği bir başvuru dönemi vardır ve başvuruların tamamlanmasının ardından değerlendirme süreci başlar. Değerlendirme süreci, başvuranların niteliklerine, performanslarına veya belirli kriterlere dayanarak yapılır. Sonuçlar, ÖSYM'nin KPSS puanlama sistemi kullanılarak belirlenir.

MERKEZİ ATAMA NERELERDE KULLANILIR?

Merkezi atama yöntemi, birçok alanda kullanılabilir. Örneğin, kamu sektöründe, devlet dairelerinde veya okullarda personel alımında, öğretmen atamalarında ve üniversite kabul süreçlerinde kullanılabilir. Aynı zamanda, bazı özel sektör kuruluşları veya meslek odaları da merkezi atama yöntemini tercih edebilir.

MERKEZİ ATAMA KADROLU MU OLUR?

Haberin Devamı

Merkezi atamada memuriyet süreci, sözleşmeli ve kadrolu olabilmektedir.