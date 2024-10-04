Mehmet Yılmaz kimdir, kaç yaşında, nereli? Adalet Bakanlığı Yardımcılığı'na atanan Mehmet Yılmaz'ın biyografisi ve hayatı!

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Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcısı Mehmet Yılmaz kimdir, sorusu gündemin öne çıkan başlıklarından oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile yayımlanan karar ile birlikte Adalet Bakanlığında Bakan Yardımcılığına 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3’üncü maddeleri gereğince Mehmet Yılmaz atandı. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olan Yılmaz, mayıs ayında Ceza İşleri Genel Müdürü olarak atanmıştı. İşte, Mehmet Yılmaz'ın hayatı ve biyografisi.

MEHMET YILMAZ KİMDİR?

1980 yılında Niğde Ulukışla ilçesinde doğmuştur.

2002 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur. Gazi Üniversitesinde yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır.

2003 yılında Adana Hâkim Savcı Adayı olarak meslek hayatına başlamış olup 2006 yılından itibaren sırasıyla Körfez/Kocaeli, Çaldıran/Van, Altınekin/Konya Cumhuriyet Savcılığı, HSK Müfettişliği, Polatlı, Ankara Batı Cumhuriyet Savcılığı, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği, Adalet Bakanlığı İç Denetçisi olarak görev yapmıştır.

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2020 Aralık ayından itibaren İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili olarak görev yapmakta iken 28/05/2024 tarihli Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile Ceza İşleri Genel Müdürü olarak atanmış olup Kolluk Gözetim Komisyonunun doğal üyesidir.

Evli ve 2 çocuk babasıdır.