×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERBilgi Haberleri

Mehmet Yılmaz kimdir, kaç yaşında, nereli? Adalet Bakanlığı Yardımcılığı'na atanan Mehmet Yılmaz'ın biyografisi ve hayatı!

Güncelleme Tarihi:

#Mehmet Yılmaz Kimdir#Adalet Bakanlığı#Bakan Yardımcısı Mehmet Yılmaz Biyografisi
Mehmet Yılmaz kimdir, kaç yaşında, nereli Adalet Bakanlığı Yardımcılığına atanan Mehmet Yılmazın biyografisi ve hayatı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 04, 2024 01:35

Adalet Bakanlığında Bakan Yardımcılığına atanan Mehmet Yılmaz'ın hayatı atama kararıyla gündeme geldi. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3’üncü maddeleri gereğince Mehmet Yılmaz Adalet Bakanlığı Yardımcılığı'na atandı. 2003 yılında Adana Hâkim Savcı Adayı olarak meslek hayatına başlayan Yılmaz, HSK Müfettişliği, Polatlı, Ankara Batı Cumhuriyet Savcılığı, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği, Adalet Bakanlığı İç Denetçisi olarak görevlerde bulundu. Peki, Mehmet Yılmaz kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcısı Mehmet Yılmaz'ın biyografisi hakkında ayrıntılı bilgiler.

Haberin Devamı

Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcısı Mehmet Yılmaz kimdir, sorusu gündemin öne çıkan başlıklarından oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile yayımlanan karar ile birlikte Adalet Bakanlığında Bakan Yardımcılığına 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3’üncü maddeleri gereğince Mehmet Yılmaz atandı. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olan Yılmaz, mayıs ayında Ceza İşleri Genel Müdürü olarak atanmıştı. İşte, Mehmet Yılmaz'ın hayatı ve biyografisi.

MEHMET YILMAZ KİMDİR?

1980 yılında Niğde Ulukışla ilçesinde doğmuştur.

2002 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur. Gazi Üniversitesinde yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır.

2003 yılında Adana Hâkim Savcı Adayı olarak meslek hayatına başlamış olup 2006 yılından itibaren sırasıyla Körfez/Kocaeli, Çaldıran/Van, Altınekin/Konya Cumhuriyet Savcılığı, HSK Müfettişliği, Polatlı, Ankara Batı Cumhuriyet Savcılığı, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği, Adalet Bakanlığı İç Denetçisi olarak görev yapmıştır.

Haberin Devamı

2020 Aralık ayından itibaren İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili olarak görev yapmakta iken 28/05/2024 tarihli Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile Ceza İşleri Genel Müdürü olarak atanmış olup Kolluk Gözetim Komisyonunun doğal üyesidir.

Evli ve 2 çocuk babasıdır.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Mehmet Yılmaz Kimdir#Adalet Bakanlığı#Bakan Yardımcısı Mehmet Yılmaz Biyografisi

BAKMADAN GEÇME!

Mehmet Yılmaz kimdir, kaç yaşında, nereli Adalet Bakanlığı Yardımcılığına atanan Mehmet Yılmazın biyografisi ve hayatı

Mehmet Yılmaz kimdir, kaç yaşında, nereli? Adalet Bakanlığı Yardımcılığı'na atanan Mehmet Yılmaz'ın biyografisi ve hayatı!

#Mehmet Yılmaz Kimdir
CUMA HUTBESİ PDF METNİ VE KONUSU 4 Ekim 2024 | Diyanet İşleri Başkanlığı cuma hutbesi konusunu yayınladı (Cuma hutbesi konusu nedir)

CUMA HUTBESİ PDF METNİ VE KONUSU 4 Ekim 2024 | Diyanet İşleri Başkanlığı cuma hutbesi konusunu yayınladı! (Cuma hutbesi konusu nedir?)

#Cuma Hutbesi Pdf
Kademeli emeklilik son durum gelişmeleri 4 Ekim 2024 | Yaş beklemeden erken emeklilik gelecek mi Kademeli emeklilik tablosu nedir, şartları neler SGK Uzmanı açıkladı

Kademeli emeklilik son durum gelişmeleri 4 Ekim 2024 | Yaş beklemeden erken emeklilik gelecek mi? Kademeli emeklilik tablosu nedir, şartları neler? SGK Uzmanı açıkladı!

#Kademeli Emeklilik Son Durum
GREEN CARD BAŞVURUSU EKRANI FOTOĞRAF AYARLAMA (dvprogram.state.gov) ||| 2025 Green Card fotoğrafı nasıl olmalı, resim boyut ölçüsü ne kadar Adım adım Green Card (ABD Yeşil Kart) başvuru yapma işlemi

GREEN CARD BAŞVURUSU EKRANI FOTOĞRAF AYARLAMA (dvprogram.state.gov) ||| 2025 Green Card fotoğrafı nasıl olmalı, resim boyut ölçüsü ne kadar? Adım adım Green Card (ABD Yeşil Kart) başvuru yapma işlemi!

#Green Card Başvuru Ekranı
UEFA ÜLKE PUAN SIRALAMASI SON DURUM GÜNCEL (3 Ekim 2024) | Türkiye ülke puanı sıralamasında kaçıncı, kaç puanı var Türkiyenin en yakın rakiplerle puan farkı ve son durum

UEFA ÜLKE PUAN SIRALAMASI SON DURUM GÜNCEL (3 Ekim 2024) | Türkiye ülke puanı sıralamasında kaçıncı, kaç puanı var? Türkiye'nin en yakın rakiplerle puan farkı ve son durum!

#UEFA Ülke Puan Sıralaması

EN SON HABERLER

Mehmet Yılmaz kimdir, kaç yaşında, nereli Adalet Bakanlığı Yardımcılığına atanan Mehmet Yılmazın biyografisi ve hayatı

Mehmet Yılmaz kimdir, kaç yaşında, nereli? Adalet Bakanlığı Yardımcılığı'na atanan Mehmet Yılmaz'ın biyografisi ve hayatı!

#Mehmet Yılmaz Kimdir
CUMA HUTBESİ PDF METNİ VE KONUSU 4 Ekim 2024 | Diyanet İşleri Başkanlığı cuma hutbesi konusunu yayınladı (Cuma hutbesi konusu nedir)

CUMA HUTBESİ PDF METNİ VE KONUSU 4 Ekim 2024 | Diyanet İşleri Başkanlığı cuma hutbesi konusunu yayınladı! (Cuma hutbesi konusu nedir?)

#Cuma Hutbesi Pdf
Kademeli emeklilik son durum gelişmeleri 4 Ekim 2024 | Yaş beklemeden erken emeklilik gelecek mi Kademeli emeklilik tablosu nedir, şartları neler SGK Uzmanı açıkladı

Kademeli emeklilik son durum gelişmeleri 4 Ekim 2024 | Yaş beklemeden erken emeklilik gelecek mi? Kademeli emeklilik tablosu nedir, şartları neler? SGK Uzmanı açıkladı!

#Kademeli Emeklilik Son Durum
GREEN CARD BAŞVURUSU EKRANI FOTOĞRAF AYARLAMA (dvprogram.state.gov) ||| 2025 Green Card fotoğrafı nasıl olmalı, resim boyut ölçüsü ne kadar Adım adım Green Card (ABD Yeşil Kart) başvuru yapma işlemi

GREEN CARD BAŞVURUSU EKRANI FOTOĞRAF AYARLAMA (dvprogram.state.gov) ||| 2025 Green Card fotoğrafı nasıl olmalı, resim boyut ölçüsü ne kadar? Adım adım Green Card (ABD Yeşil Kart) başvuru yapma işlemi!

#Green Card Başvuru Ekranı
UEFA ÜLKE PUAN SIRALAMASI SON DURUM GÜNCEL (3 Ekim 2024) | Türkiye ülke puanı sıralamasında kaçıncı, kaç puanı var Türkiyenin en yakın rakiplerle puan farkı ve son durum

UEFA ÜLKE PUAN SIRALAMASI SON DURUM GÜNCEL (3 Ekim 2024) | Türkiye ülke puanı sıralamasında kaçıncı, kaç puanı var? Türkiye'nin en yakın rakiplerle puan farkı ve son durum!

#UEFA Ülke Puan Sıralaması