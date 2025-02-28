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MEB İnternet Sitesi çöktü mü, neden açılmıyor? Şu anda Servis Sunulamıyor uyarısı! MEB.gov.tr sınav sonuçları sayfası açıldı mı?

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#BİLSEM Sonuçları#MEB İnternet Sitesi#E-Okul
MEB İnternet Sitesi çöktü mü, neden açılmıyor Şu anda Servis Sunulamıyor uyarısı MEB.gov.tr sınav sonuçları sayfası açıldı mı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 28, 2025 10:04

BİLSEM sonuçları bugün yani 28 Şubat Cuma günü "meb.gov.tr" üzerinden erişime açılacak. 28 Şubat MEB çöktü mü? sorusu da bu sebeple adaylar tarafından merak ediliyor. Öte yandan sistemde yaşanan hatalar nedeniyle sınava giren öğrenciler ve velileri bir yandan da "BİLSEM sonuçları e-Okul üzerinden mi "MEB.gov.tr" üzerinden mi yapılır?" sorusunun cevabını araştırıyor. BİLSEM sonuçları açıklandıktan sonra adaylar telefon, tablet, bilgisayar vb. araçlarla tercih sonucunu meb.gov.tr adresinden öğrenebilecek. Adaylar doğum tarihi ve T.C. kimlik numarasıyla beraber sonuçlara erişim sağlayabilecek. Peki, Milli Eğitim Bakanlığı sitesi (meb.gov.tr) neden açılmıyor, çöktü mü?

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BİLSEM sonuçları öncesinde heyecan doruktayken gözler bir yandan da sonuçların açıklanacağı MEB.gov.tr sayfasına çevrildi. Sisteme saat 08.00'den sonra erişimde sorun yaşayan öğrenciler ve velileri merak içerisinde "BİLSEM sonuçları e-Okul üzerinden mi "MEB.gov.tr" üzerinden mi yapılır?" sorusunun cevabını araştırıyor. Merak edenler için ayrıntıları haberimizde derledik. Peki, MEB İnternet Sitesi çöktü mü, neden açılmıyor? İşte sorgulanan soruların cevabı ile ilgili merak edilip araştırılan detaylar...

MEB İNTERNET SİTESİ ÇÖKTÜ MÜ, NEDEN AÇILMIYOR?

BİLSEM sonuçları öncesi öğrenci ve veliler tarafından günün ilk ışıklarıyla birlikte yoğun şekilde ziyaret edilen MEB.gov.tr adresine saat 08.00 sonrası erişimde aksamalar yaşanıyor. MEB.gov.tr adresine girenler "Şu anda Servis Sunulamıyor! Daha Sonra Tekrar Deneyiniz!" uyarısıyla karşılaşıldı. Bununla birlikte saat 10.00 itibarıyla sitedeki erişim sorunu giderildi. 

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BİLSEM SONUÇLARI E-OKUL'DAN MI NEREDEN AÇIKLANIR?

BİLSEM ön değerlendirme ve bireysel değerlendirme uygulamalarına ilişkin sonuçlar takvimde belirtilen tarihlerde http://meb.gov.tr adresi üzerinden ilan edilecek.

 

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