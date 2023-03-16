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MEB 5 bin personel alımı yapacak… Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer alım yapılacak kadroları açıkladı

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#Milli Eğitim Bakanlığı#5 Bin Personel Alımı#Kadro
MEB 5 bin personel alımı yapacak… Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer alım yapılacak kadroları açıkladı
Oluşturulma Tarihi: Mart 16, 2023 10:09

Milli Eğitim Bakanlığı afet bölgesindeki illerde yaraları sarmak için harekete geçti. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, merkez ve taşra teşkilatında görevlendirmek üzere 5 bin personel alımı yapılacağını duyurdu. Alım yapılacak kadrolar belirlendi. İşte, Bakan Özer’in yaptığı açıklamanın detayları

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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer personel alımıyla ilgili son dakika açıklamalarında bulundu. Bakan Özer, istihdam edilecek personellerin öncelikli olarak afet bölgesinde görevlendirileceğini açıkladı. Sözleşmeli personel alımı başvuru şartları, tarihleri ve hangi kadrolara alım yapılacağı merak ediliyor. Bakanlık büro personeli, avukat, mühendis, diyetisyen, hemşire ve avukat kadrolarına alım yapacak.

SÖZLEŞMELİ 5 BİN PERSONEL ALINACAK

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yaptığı açıklamada 5 bin sözleşmeli personel alımı yapılacağını duyurdu.

Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Merkez Taşra Teşkilatında 250 büro personeli ve 4 avukat alımı yapılacak.

Taşra Teşkilatında ise 4.000 büro personeli, 100 mühendis, 125 diyetisyen, 500 hemşire ve 21 avukat istihdam edilecek.

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MEB 5 bin personel alımı yapacak… Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer alım yapılacak kadroları açıkladı

BAŞVURU TAKVİMİ BEKLENİYOR

Bakan Özer sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada personel alımına ilişkin takvim ve başvuru koşullarının önümüzdeki günlerde ilan edileceği bilgisini paylaştı.

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#Milli Eğitim Bakanlığı#5 Bin Personel Alımı#Kadro

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