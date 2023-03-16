MEB 5 bin personel alımı yapacak… Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer alım yapılacak kadroları açıkladı

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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer personel alımıyla ilgili son dakika açıklamalarında bulundu. Bakan Özer, istihdam edilecek personellerin öncelikli olarak afet bölgesinde görevlendirileceğini açıkladı. Sözleşmeli personel alımı başvuru şartları, tarihleri ve hangi kadrolara alım yapılacağı merak ediliyor. Bakanlık büro personeli, avukat, mühendis, diyetisyen, hemşire ve avukat kadrolarına alım yapacak.

SÖZLEŞMELİ 5 BİN PERSONEL ALINACAK

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yaptığı açıklamada 5 bin sözleşmeli personel alımı yapılacağını duyurdu.

Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Merkez Taşra Teşkilatında 250 büro personeli ve 4 avukat alımı yapılacak.

Taşra Teşkilatında ise 4.000 büro personeli, 100 mühendis, 125 diyetisyen, 500 hemşire ve 21 avukat istihdam edilecek.

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BAŞVURU TAKVİMİ BEKLENİYOR

Bakan Özer sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada personel alımına ilişkin takvim ve başvuru koşullarının önümüzdeki günlerde ilan edileceği bilgisini paylaştı.