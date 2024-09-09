MD yok ne demek? Ders kaydında M.D. yok ne anlama gelir?

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M.D yok ifadesi ders kayıt ekranında öne çıkmaktadır. Ders Kayıt ekranında AÇILAN ve SEÇİLEN dersler bölmelerindeki M.D.Yok! etiketi ilgili dersin öğrencinin mezuniyet şablonunda olmadığını gösterir. İlgili ders şablona eklenmeyecek ise öğrenciye dersin eklenmemesi gerekir.