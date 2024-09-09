MD yok ne demek? Ders kaydında M.D. yok ne anlama gelir?

Oluşturulma Tarihi: Eylül 09, 2024 09:41
MD yok ne demek sorusu, ders kayıt işlemini yapan pek çok öğrencinin araştırdığı konu oluyor. Öğrenci ders kayıtları esnasında dikkat çeken ifadelerden birisi olan "M.D yok" ibaresi, kafalarda soru işareti oluşturabiliyor. Peki, MD yok ne demek, ne anlama gelir? İşte, o detaylar
M.D yok ifadesi ders kayıt ekranında öne çıkmaktadır. Ders Kayıt ekranında AÇILAN ve SEÇİLEN dersler bölmelerindeki M.D.Yok! etiketi ilgili dersin öğrencinin mezuniyet şablonunda olmadığını gösterir. İlgili ders şablona eklenmeyecek ise öğrenciye dersin eklenmemesi gerekir.