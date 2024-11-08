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Maşallah Güran kimdir? Narin Güran davasının kilit isimlerinden Maşallah Güran'ın biyografi bilgileri

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Maşallah Güran kimdir Narin Güran davasının kilit isimlerinden Maşallah Güranın biyografi bilgileri
Oluşturulma Tarihi: Kasım 08, 2024 15:12

Maşallah Güran kimdir sorusu, özellikle Diyarbakır’daki Narin Güran cinayeti kapsamında adı geçmesi nedeniyle pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Diyarbakır Bağlar’da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran’ın ölü bulunması sonrasında yürütülen soruşturma, Maşallah Güran’ın da içinde bulunduğu bazı aile üyelerini kapsıyor. Suç delillerini yok etme ve suçluyu kayırma suçlamalarıyla tutuklu bulunan Maşallah Güran, Narin Güran cinayetinde dikkat çeken kişilerden oldu. Peki, Maşallah Güran kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, o isim hakkında detaylı biyografi bilgileri.

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Maşallah Güran, Diyarbakır’da yaşanan ve Türkiye kamuoyunda yankı uyandıran Narin Güran cinayetinde adı geçen kişilerden biridir. 8 yaşındaki Narin Güran’ın kaybolup ardından ölü bulunması üzerine başlatılan soruşturma kapsamında “suç delillerini yok etme ve suçluyu kayırma” suçlamalarıyla tutuklanmış olan Güran’ın, cinayetle ilgili ifadesi alınmıştır. Peki, Maşallah Güran kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, o isim hakkında detaylı biyografi bilgileri.

MAŞALLAH GÜRAN KİMDİR?

Maşallah Güran, Diyarbakır’da yaşayan ve adı Narin Güran cinayetinde adı geçen kişilerden biridir. Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi'nde gerçekleşen olayda, küçük Narin’in öldürülmesi sonrası başlatılan geniş çaplı soruşturmada, aile içinde pek çok kişinin ifadesine başvurulmuş, Maşallah Güran da bu kapsamda suç delillerini yok etme ve suçluyu kayırma şüphesiyle tutuklanmıştır. Savcılıkta verdiği ifadesinde, olayla ilişkili olmadığını ve suçlamaları reddettiğini belirtmiştir.

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