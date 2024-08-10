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Maraton neden 42 km 195 metredir? Maraton koşusunun tarihsel evriminde dikkat çeken detay!

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Maraton neden 42 km 195 metredir Maraton koşusunun tarihsel evriminde dikkat çeken detay
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 10, 2024 12:16

Maratonun 42 kilometre 195 metre uzunluğunda olmasının kökeni, 1908 Londra Olimpiyatları'na dayanmaktadır. Tarihsel olarak evrim geçiren maraton, çeşitli nedenlerle değişime uğramıştır. İşte bu mesafenin nasıl belirlendiğine dair hikayenin detayları

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Maraton, ismini Antik Yunan'daki Maraton Savaşı'ndan alır. M.Ö. 490 yılında, Yunanlı asker Pheidippides, Maraton'dan Atina'ya kadar koşarak savaşta kazandıkları zaferi bildirmiştir. Bu mesafenin yaklaşık 40 kilometre olduğu düşünülmektedir.

İLK MODERN OLİMPİYATLAR

1896'daki ilk modern Olimpiyat Oyunları'nda, Atina'da düzenlenen maraton yarışı bu tarihi olaya atıfla düzenlendi ve yaklaşık 40 kilometre (yaklaşık 24,85 mil) mesafede koşuldu.

1908 LONDRA OLİMPİYATLARI

1908 Londra Olimpiyatları'nda maratonun başlangıç noktası Windsor Kalesi olarak belirlendi, böylece kraliyet ailesi yarışın başlangıcını izleyebilecekti. Yarış, White City Stadyumu'nda sona erecekti. Bu mesafe başlangıçta 26 mil olarak (41,843 kilometre) belirlendi.

EKSTRA 385 YARDA

Ancak kraliçenin isteği üzerine, yarışın bitişi stadyumdaki kraliyet kutusunun önünde olabilmesi için 385 yarda (yaklaşık 352 metre) eklendi. Bu ekleme ile toplam mesafe 26 mil 385 yarda, yani 42 kilometre 195 metre olarak belirlendi.

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RESMİ MARATON MESAFESİ

1921 yılında, Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF), maraton mesafesini resmi olarak 42 kilometre 195 metre (26 mil 385 yarda) olarak standardize etti. O tarihten bu yana, maratonlar bu mesafede koşulmaktadır.

Bu nedenle, maratonun uzunluğu, tarihsel bir olaydan ilham alarak başlayan bir süreç ve bir dizi tesadüf sonucu 42 kilometre 195 metre olarak standart hale gelmiştir.

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