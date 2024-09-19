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Manisa Valisi kim oldu? Yeni Manisa Valisi Vahdettin Özkan kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte biyografi ve özgeçmiş bilgileri!

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#Manisa Valisi#Vahdettin Özkan#Resmi Gazete
Manisa Valisi kim oldu Yeni Manisa Valisi Vahdettin Özkan kimdir, nereli, kaç yaşında İşte biyografi ve özgeçmiş bilgileri
Oluşturulma Tarihi: Eylül 19, 2024 09:51

Yeni Manisa Valisi Vahdetin Özkan ile ilgili bilgiler, Resmi Gazete kararlarının ardından merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile yayımlanan karar ile birlikte, 16 ile vali ataması gerçekleştirildi. Buna göre yeni Manisa Valisi Vahdettin Özkan oldu. Peki Manisa Valisi Vahdettin Özkan kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar...

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Yeni Manisa Valisi kim oldu sorusu, Resmi Gazete'de yayınlanan atama kararının ardından araştırılıyor. Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan karara göre 12 ilin valisi "vali-mülkiye başmüfettişliği" görevine getirilirken, 16 ilin de valisi değişti. Bununla birlikte Yeni Manisa Valisi Vahdettin Özkan oldu.

YENİ MANİSA VALİSİ VAHDETTİN ÖZKAN KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Vahdettin Özkan 1968 yılında Muş'ta doğdu. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünü bitirdi (1989). Kalkınma Sosyolojisi alanında Yüksek Lisans yaptı (2002). Evli ve iki çocuk babası.

19 Eylül Resmi Gazete atama kararlarına göre Manisa Valisi oldu.

1990 YILINDA İNTİSAP ETTİGİ MÜLKİ İDARE AMİRLİGİ GÖREVİNDE SIRASIYLA;

Kaymakam Adayı (Bingöl) (1990-1993)

Erzurum Ilıca Kaymakamı (1993-1995)

Van Bahçesaray Kaymakamı (1995-1997)

Van Vali Yardımcısı (1997-2000)

OHAL Bölge Vali Yardımcısı (2000-2002)

Koordinatör Vali Yardımcısı (2002-2003)

Diyarbakır Vali Yardımcısı (2003-2004)

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi / Daire Başkanı (2004-2005)

İçişleri Bakanlığı Hukuk Müşaviri (2005-2006)

Mülkiye Başmüfettişi (2006-2007)

Şırnak Valisi (2010-2013)

Isparta Valisi (2013-2016)

Kahramanmaraş Valisi (2016-2020)

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı (2007-2010)

10 Haziran 2020 tarihli kararname ile Konya Valisi olmuştur.

 

 

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