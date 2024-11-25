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Malatya Sivas yolu kapalı mı, açık mı? Karayolları Genel Müdürlüğü son durumu paylaştı!

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#Karayolları#Karayolları Kar Yağışı#Kar Yağışı
Malatya Sivas yolu kapalı mı, açık mı Karayolları Genel Müdürlüğü son durumu paylaştı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 25, 2024 07:42

Malatya Sivas yolu kapalı mı, açık mı sorusu, bu yolu kullanan ya da kullanmak isteyen vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediliyor. Yoğun kar yağışının etkisini hissettirdiği bölgede Malatya Sivas karayolu kapanmış ve bazı araçlar bölgede mahsur kalmıştı. Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri, kar nedeniyle kapanan yolda çalışmalara başladığını duyurmuştu. İşte, Malatya Sivas yolunda son durum

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Sivas Valiliği, kar ve tipi nedeniyle il genelinde 829 köy yolunun ulaşıma kapandığını, Abdalboğan mevkisinde 150 araç ve yaklaşık 350 vatandaşın mahsur kaldığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, sabah saatlerinden itibaren il genelinde yoğun şekilde kar yağışı ve tipinin etkili olduğu aktarıldı.

Kar yağışı nedeniyle Sivas-Malatya kara yolunun trafiğe kapatıldığı belirtilen açıklamada, "Sivas-Malatya kara yolu Kangal-Hekimhan arası Abdalboğan mevkisinde 150 araç ve yaklaşık 350 vatandaşımız mahsur kalmıştır. İmranlı-Kızıldağ mevki ve diğer güzergahlarda ağır tonajlı araçlar bekletilerek, küçük araçların kontrollü geçişi sağlanmaktadır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, şehirler arası diğer güzergahlarda ise vatandaşların dinlenme tesisi, karakollar, yol üstü resmi kurumlar, kamu misafirhaneleri ve güvenli alanlarda bekletildiği, yeme-içme ihtiyaçlarının kumanya verilerek karşılandığı bildirildi.

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Gürün ilçesi Kındıralık köyünde yaylada açık alanda mahsur kalan 600 küçükbaş hayvana ulaşma çalışmalarının devam ettiği bilgisine yer verilen açıklamada, 829 köy yolunun kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandığı ifade edildi.

Açıklamada, Karayolları, İl Özel İdaresi, AFAD, jandarma ve emniyet birimlerinin koordineli şekilde yol açma ve kurtarma çalışmalarına devam ettiği vurgulandı.

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SON DURUMU PAYLAŞTI

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