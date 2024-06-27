Malatya Lise Taban Puanları 2024 Yüzdelik Dilimleri: Malatya Anadolu, Fen, İmam Hatip Lisesi taban puanları ve yüzdelik dilim bilgileri

Güncelleme Tarihi:
Malatya lise taban puanları, LGS tercih süreci yaklaşırken gündeme geldi. MEB tarafından açıklanan takvime göre Liselere Geçiş Sistemi sınav sonuçları 28 Haziran 2024 Cuma günü açıklanacak. Ardından öğrenciler elde ettikleri puan türüne göre tercih işlemlerini gerçekleştirecek. Bu bağlamda Malatya lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri, lise eğitimine devam edecek öğrenciler için tercih sürecinde yardımcı olacak. Peki Malatya'deki okulların taban puanları, yüzdelik dilimleri ve kontenjanları açıklandı mı? İşte Malatya Anadolu, Fen, İmam Hatip Lisesi taban puanları ve yüzdelik dilim bilgileri...
MALATYA LGS 2024 TABAN PUANLARI VE YÜZDELİK DİLİMLER AÇIKLANDI MI?
Malatya lise taban puanları 2024 yüzdelik dilimleri henüz belli olmadı. 2024 LGS taban ve tavan puanları, yüzdelik dilimleri, başarı sıralaması bilgisi tercihlerin ardından ek yerleştirme sürecinde belli oluyor. Ancak 2023 lise taban puanları şu şekilde:
|Okul Adı
|Okul Türü
|Yabancı Dili
|Kontenjan
|Taban Puanı
|Yüzdelik Dilim
|Malatya / Battalgazi / Malatya Mehmet Ali Aydınlar Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|İngilizce
|120
|466,113
|3,64
|Malatya / Yeşilyurt / Malatya Fethi Gemuhluoğlu Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|İngilizce
|120
|465,094
|3,88
|Malatya / Battalgazi / Malatya Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|İngilizce
|150
|450,816
|6,37
|Malatya / Yeşilyurt / Şehriban Günata Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|İngilizce
|150
|442,292
|7,89
|Malatya / Battalgazi / Malatya Lisesi
|Anadolu Lisesi
|İngilizce
|150
|412,411
|13,10
|Malatya / Akçadağ / Akçadağ Fatih Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|İngilizce
|120
|411,991
|13,17
|Malatya / Yeşilyurt / Selahaddin Eyyubi Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Programı
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|İngilizce
|120
|406,659
|14,12
|Malatya / Yeşilyurt / Yusuf Kenan Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|İngilizce
|90
|405,913
|14,25
|Malatya / Yeşilyurt / Tecde Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|İngilizce
|150
|388,779
|17,40
|Malatya / Arapgir / Kerem Aydınlar Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|İngilizce
|120
|377,124
|19,72
|Malatya / Doğanşehir / Doğanşehir Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|İngilizce
|120
|362,654
|22,79
|Malatya / Battalgazi / Niyazi Mısri Sosyal Bilimler Lisesi
|Sosyal Bilimler Lisesi
|İngilizce
|150
|360,665
|23,23
|Malatya / Darende / Mehmet Emin Ilıcak Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|İngilizce
|120
|344,464
|27,05
|Malatya / Battalgazi / Fuat Sezgin Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|İngilizce
|120
|333,281
|30,03
|Malatya / Yeşilyurt / Sadreddin Konevi Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Programı
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|İngilizce
|60
|317,202
|34,36
|Malatya / Battalgazi / Hacı Avni Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Programı
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|İngilizce
|150
|289,798
|43,14
|Malatya / Battalgazi / Şehit Kemal Özalper Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Raylı Sistemler Teknolojisi Alanı
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|30
|276,545
|47,90
|Malatya / Battalgazi / Malatya Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Programı
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|İngilizce
|90
|261,73
|53,99
|Malatya / Darende / Osman Hulusi Ateş Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Programı
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|İngilizce
|60
|257,617
|55,81
|Malatya / Battalgazi / Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|30
|250,466
|59,23
|Malatya / Battalgazi / Atatürk Kız Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|İngilizce
|150
|244,148
|62,41
|Malatya / Yeşilyurt / Şehit Gökhan Ertan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Alanı
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|30
|236,986
|66,32
|Malatya / Doğanşehir / Doğanşehir Hüsne Küçük Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Programı
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|İngilizce
|30
|179,198
|97,56
|Malatya / Battalgazi / Aslantepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Alanı (Sınavlı)
|Anadolu Meslek Programı
|İngilizce
|30
|178,644
|97,68
|Malatya / Battalgazi / Aslantepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı (Sınavlı)
|Anadolu Meslek Programı
|İngilizce
|60
|175,589
|98,30
|Malatya / Battalgazi / Ziraat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|30
|166,695
|99,31