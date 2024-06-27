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Malatya Lise Taban Puanları 2024 Yüzdelik Dilimleri: Malatya Anadolu, Fen, İmam Hatip Lisesi taban puanları ve yüzdelik dilim bilgileri

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#Malatya Lise Taban Puanları 2024#Lise Taban Puanları#LGS
Malatya Lise Taban Puanları 2024 Yüzdelik Dilimleri: Malatya Anadolu, Fen, İmam Hatip Lisesi taban puanları ve yüzdelik dilim bilgileri
Oluşturulma Tarihi: Haziran 27, 2024 17:10

Malatya lise taban puanları ve yüzdelik dilimler, merakla beklenen LGS 2024 sınav sonuçları kapsamında araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı, 2 Haziran'da uygulanan Liselere Geçiş Sistemi sınav sonuçlarını 28 Haziran 2024 Cuma günü öğrencilerin erişimine açacak. LGS sonuçlarının belli olmasının ardından tercih sürecine geçilecek. Adaylar, sınav sonuçlarına göre tercih listelerini oluşturacak. Bu kapsamda öğrenciler yaşadığı bölgedeki okulların taban puanlarını ve yüzdelik dilimlerini sorguluyor. Malatya Lise Taban Puanları 2024 Yüzdelik Dilimleri de bu bağlamda araştırılıyor. Peki Malatya'de hangi lise kaç puan ve yüzdelik dilim ile alıyor? Malatya lise LGS 2024 taban puanları açıklandı mı, belli oldu mu? İşte ayrıntılar...

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Malatya lise taban puanları, LGS tercih süreci yaklaşırken gündeme geldi. MEB tarafından açıklanan takvime göre Liselere Geçiş Sistemi sınav sonuçları 28 Haziran 2024 Cuma günü açıklanacak. Ardından öğrenciler elde ettikleri puan türüne göre tercih işlemlerini gerçekleştirecek. Bu bağlamda Malatya lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri, lise eğitimine devam edecek öğrenciler için tercih sürecinde yardımcı olacak. Peki Malatya'deki okulların taban puanları, yüzdelik dilimleri ve kontenjanları açıklandı mı? İşte Malatya Anadolu, Fen, İmam Hatip Lisesi taban puanları ve yüzdelik dilim bilgileri...

MALATYA LGS 2024 TABAN PUANLARI VE YÜZDELİK DİLİMLER AÇIKLANDI MI?

Malatya lise taban puanları 2024 yüzdelik dilimleri henüz belli olmadı. 2024 LGS taban ve tavan puanları, yüzdelik dilimleri, başarı sıralaması bilgisi tercihlerin ardından ek yerleştirme sürecinde belli oluyor. Ancak 2023 lise taban puanları şu şekilde:

Okul AdıOkul TürüYabancı DiliKontenjanTaban PuanıYüzdelik Dilim
Malatya / Battalgazi / Malatya Mehmet Ali Aydınlar Fen Lisesi Fen Lisesiİngilizce120466,1133,64
Malatya / Yeşilyurt / Malatya Fethi Gemuhluoğlu Fen Lisesi Fen Lisesiİngilizce120465,0943,88
Malatya / Battalgazi / Malatya Anadolu Lisesi Anadolu Lisesiİngilizce150450,8166,37
Malatya / Yeşilyurt / Şehriban Günata Anadolu Lisesi Anadolu Lisesiİngilizce150442,2927,89
Malatya / Battalgazi / Malatya Lisesi Anadolu Lisesiİngilizce150412,41113,10
Malatya / Akçadağ / Akçadağ Fatih Fen Lisesi Fen Lisesiİngilizce120411,99113,17
Malatya / Yeşilyurt / Selahaddin Eyyubi Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler ProgramıAnadolu İmam Hatip Lisesiİngilizce120406,65914,12
Malatya / Yeşilyurt / Yusuf Kenan Anadolu Lisesi Anadolu Lisesiİngilizce90405,91314,25
Malatya / Yeşilyurt / Tecde Anadolu Lisesi Anadolu Lisesiİngilizce150388,77917,40
Malatya / Arapgir / Kerem Aydınlar Fen Lisesi Fen Lisesiİngilizce120377,12419,72
Malatya / Doğanşehir / Doğanşehir Fen Lisesi Fen Lisesiİngilizce120362,65422,79
Malatya / Battalgazi / Niyazi Mısri Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesiİngilizce150360,66523,23
Malatya / Darende / Mehmet Emin Ilıcak Fen Lisesi Fen Lisesiİngilizce120344,46427,05
Malatya / Battalgazi / Fuat Sezgin Anadolu Lisesi Anadolu Lisesiİngilizce120333,28130,03
Malatya / Yeşilyurt / Sadreddin Konevi Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler ProgramıAnadolu İmam Hatip Lisesiİngilizce60317,20234,36
Malatya / Battalgazi / Hacı Avni Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler ProgramıAnadolu İmam Hatip Lisesiİngilizce150289,79843,14
Malatya / Battalgazi / Şehit Kemal Özalper Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Raylı Sistemler Teknolojisi AlanıAnadolu Teknik Programıİngilizce30276,54547,90
Malatya / Battalgazi / Malatya Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler ProgramıAnadolu İmam Hatip Lisesiİngilizce90261,7353,99
Malatya / Darende / Osman Hulusi Ateş Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler ProgramıAnadolu İmam Hatip Lisesiİngilizce60257,61755,81
Malatya / Battalgazi / Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri AlanıAnadolu Teknik Programıİngilizce30250,46659,23
Malatya / Battalgazi / Atatürk Kız Anadolu Lisesi Anadolu Lisesiİngilizce150244,14862,41
Malatya / Yeşilyurt / Şehit Gökhan Ertan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yenilenebilir Enerji Teknolojileri AlanıAnadolu Teknik Programıİngilizce30236,98666,32
Malatya / Doğanşehir / Doğanşehir Hüsne Küçük Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler ProgramıAnadolu İmam Hatip Lisesiİngilizce30179,19897,56
Malatya / Battalgazi / Aslantepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Alanı (Sınavlı)Anadolu Meslek Programıİngilizce30178,64497,68
Malatya / Battalgazi / Aslantepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı (Sınavlı)Anadolu Meslek Programıİngilizce60175,58998,30
Malatya / Battalgazi / Ziraat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Hayvan Yetiştiriciliği ve SağlığıAnadolu Teknik Programıİngilizce30166,69599,31

 

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