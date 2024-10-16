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Malatya depremine canlı yayında yakalandı! TV Sunucusu Hülya Kaya kimdir, hangi kanalda?

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#Hülya Kaya#ER TV#ER TV Hülya Kaya
Malatya depremine canlı yayında yakalandı TV Sunucusu Hülya Kaya kimdir, hangi kanalda
Oluşturulma Tarihi: Ekim 16, 2024 12:59

Malatya'nın Kale ilçesinde, saat 10.46'da 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Malatya merkezli ER TV'nin spikeri Hülya Kaya depreme canlı yayında yakalandı. Deprem anı kentte yayın yapan Er Tv'de canlı yayına yansıdı. İşte, ER TV sunucusu Hülya Kaya'nın yaşadığı zor anlar..

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Depreme canlı yayında yakalanan spiker Hülya Kaya, yaptığı açıklamada, Malatya'da son zamanlarda meydana gelen depremlerden olumsuz etkilendiklerini söyledi.

Depremlerin psikolojik olarak kendilerini etkilediğini aktaran Kaya, şunları kaydetti:

"Canlı yayındayken 10.46'da bir deprem yaşandı. Depreme canlı yayında yakalandık korkunçtu. Evinde, işinde, sokakta yakalanan herkes gibi biz de işimizin başındayken yakalandığımız bu depremden fazlasıyla etkilendik. Travmatik bir tabloyla karşı karşıyayız. Psikolojimizin iyi olmadığını her fırsatta söylüyoruz."

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#Hülya Kaya#ER TV#ER TV Hülya Kaya

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