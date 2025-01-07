Maksut Yüksek kimdir, kaç yaşında? Yeni Konya Emniyet Müdürü Maksut Yüksek nereli?

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Maksut Yüksek, Elazığ ili Sivrice ilçesinde doğmuş ve kariyerine Polis Akademisi'nden mezun olduktan sonra başlamıştır. Çeşitli görevlerde bulunmuş, 2023 yılı itibariyle Konya Emniyet Müdürü olarak atanmıştır. Yüksek, mesleki alanda pek çok yüksek lisans ve eğitim almış, güvenlik sektöründe önemli bir isim haline gelmiştir. Peki, Maksut Yüksek kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, o isim hakkında detaylı biyografi bilgileri.

MAKSUT YÜKSEK KİMDİR?

Maksut Yüksek, 1 Ağustos 1972 tarihinde Elazığ ili Sivrice ilçesinde doğmuştur. 1994 yılında Polis Akademisi'nden mezun olmuş, ardından İstihbarat Daire Başkanlığında Komiser Yardımcısı olarak göreve başlamıştır. Kariyerinin ilk yıllarında farklı rütbelerde İstihbarat Daire Başkanlığı, Bingöl ve Zonguldak İl Emniyet Müdürlüklerinde İstihbarat Şube Müdürlüklerinde görev yapmış, ardından Eskişehir POMEM, Eskişehir Valiliği Özel Kalem Müdürlüğü ve Personel Daire Başkanlığında çeşitli görevlerde bulunmuştur.

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Eğitim hayatı boyunca da alanında derinleşmiş ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsünde Kamu Yönetimi, İstinye Üniversitesinde ise İşletme Havacılık Güvenliği alanlarında yüksek lisans yapmıştır. Evli ve iki çocuk babası olan Yüksek, halen Türkiye'nin güvenlik alanındaki önemli isimlerinden biridir.

MAKSUT YÜKSEK KARİYERİ

Maksut Yüksek, kariyerine polislik mesleğiyle başlamış ve kısa sürede güvenlik alanında önemli bir yükseliş göstermiştir. 24 Kasım 2016 – 28 Mayıs 2018 tarihleri arasında İkmal ve Bakım Daire Başkanlığında Daire Başkanlığı görevini yürütmüştür. 28 Mayıs 2018 – 31 Mart 2021 tarihleri arasında ise Teftiş Kurulu Başkanlığında Polis Başmüfettişi olarak görev yapmıştır. 31 Mart 2021'den itibaren 3 Ağustos 2023 tarihine kadar Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı'nda Başkan Yardımcılığı yapmış ve son olarak 2 Ağustos 2023 tarihli Bakanlık Makam Onayı ile Güvenlik Daire Başkanı olarak atanmıştır.

Maksut Yüksek, Türk emniyet teşkilatında yıllarca süren başarılı kariyeriyle tanınmakta olup, geniş bir uzmanlık alanına sahiptir.