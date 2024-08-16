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Mahmut Demirtaş kimdir, nereli, kaç yaşında? Yeni Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş'ın kariyeri ve biyografisi

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Mahmut Demirtaş kimdir, nereli, kaç yaşında Yeni Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaşın kariyeri ve biyografisi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 16, 2024 07:19

Mahmut Demirtaş kimdir sorusu, hayatı ve biyografisi hakkında bilgi edinmek isteyen pek çok kişi tarafından merak ediliyor. 1965 doğumlu olan Mahmut Demirtaş, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun olduktan sonra kaymakamlık ve vali yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur. Adıyaman, Adana, Mardin gibi illerde valilik yapmış ve son olarak Bursa Valisi olarak görev almıştır. Peki, Mahmut Demirtaş kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, o isim hakkında detaylı biyografi bilgileri.

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Mahmut Demirtaş, Türkiye’nin çeşitli illerinde kaymakamlık ve valilik görevlerinde bulunmuş, kariyeri boyunca önemli yöneticilik pozisyonlarında yer almıştır. Son olarak Bursa Valisi olarak görev yapmış ve 16 Ağustos 2024 tarihli Resmi Gazete kararı ile Emniyet Genel Müdürlüğü'ne atanmıştır. Peki, Mahmut Demirtaş kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, o isim hakkında detaylı biyografi bilgileri.

MAHMUT DEMİRTAŞ KİMDİR?

Mahmut Demirtaş, 1965 yılında Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinde doğdu. İlköğrenimini burada, orta ve lise eğitimini ise Yozgat’ın Yerköy ilçesinde tamamladı. 1988 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun oldu. 1990 yılında Denizli Kaymakam Adayı olarak göreve başladı. Kaymakam vekilliği görevlerinde bulundu ve 1992 yılında İngiltere'de inceleme ve araştırma faaliyetlerinde bulundu. Türkiye'nin çeşitli illerinde kaymakamlık ve vali yardımcılığı görevlerini üstlendi.

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MAHMUT DEMİRTAŞ KARİYERİ

Mahmut Demirtaş, Aksaray-Güzelyurt, Malatya-Pütürge kaymakamlıkları ile Van ve Osmaniye illerinde vali yardımcılığı yaptı. İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu’nda Mülkiye Müfettişi olarak görev aldı. Ardından Adıyaman, Adana, Mardin illerinde valilik görevlerinde bulundu. 09 Ağustos 2023 tarihinde Bursa Valisi olarak atanmış, 16 Ağustos 2024 tarihinde ise Emniyet Genel Müdürü olarak görevlendirilmiştir.

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