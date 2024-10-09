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Magnum çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak? Resmi sonuçlar sadece Hürriyet'de!

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Magnum çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak Resmi sonuçlar sadece Hürriyetde
Oluşturulma Tarihi: Ekim 09, 2024 12:31

Magnum çekilişi için artık saatler kaldı. Porsche Taycan Model Otomobil ve 200 bin TL bakiyeli Magnum kartların sahibini bulacağı Magnum çekilişi, şirketin duyurmuş olduğu tarihte gerçekleşecek. Magnum çekiliş sonuçları dahilinde şanslı isim Maserati marka araçların sahibi olacak. Peki, Magnum mini tüketicilerinin bir, Magnum Double tüketicilerinin ise iki kez çekiliş hakkı kazandığı Magnum çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, son model arabanın sahibini bulacağı çekiliş hakkında bazı bilgiler

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Magnum çekiliş sonuçları, noter huzurunda gerçekleştirilecek olan çekilişin ardından tamamlanacak. Çubuklarda çıkan kodları Magnum.com.tr ya da SMS aracılığıyla gönderen müşteriler, Magnum çekiliş sonuçları için beklentilerine başladı. İşte, Magnum çekiliş sonuçları hakkında merakla araştırılan bazı bilgiler

MAGNUM ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

3. Dönem Magnum çekiliş sonuçları, 22 Ekim 2024 tarihinde saat 11.00'da gerçekleşecek olan çekiliş ile netlik kazanacak. 

Kazanan talihliler Hürriyet Gazetesi Pazar Eki’nde duyurulacaktır. Ayrıca asil ve yedek talihlilere taahhütlü posta yolu ile tebligat yapılacaktır. Postada meydana gelecek aksaklıklardan Unilever Sanayi ve Ticaret Türk A.Ş. sorumlu olmayacaktır.

MAGNUM CARD NEDİR?

Çekilişte her aylık dönem için 30 kişiye toplam 200.000 TL’lik Magnum Card Param Hediye Kartı ikramiyesi kazanacaktır. Magnum Card Param Hediye Kartı; Türkiye genelindeki mağazalarda geçerlidir. Mobil/sabit telefon ve internet fatura ödemeleri, telekomünikasyon cihazları ve telefon alımları, TL/dakika yüklemeleri, tütün ve tütün mamulleri ve alkollü içecek alışverişleri, şans oyunları ve kuyumcu alışverişleri ile döviz alım satımı yapan mağazalarda geçerli değildir. Talihlilerin söz konusu kartlara yüklenen bakiyelerini nakde çeviremeyeceklerdir.

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PORSCHE ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

3.dönem çekilişinde 2 kişi Porsche Taycan Otomobil ikramiyesi kazanacaktır. Çekiliş, 22 Ekim tarihinde saat 11.30'da gerçekleşecek.

 

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